Emmanuel Petit annonce le potentiel prochain club de Zinédine Zidane

Alors que les spéculations sur son avenir sont légions, Zinédine Zidane est annoncé à Chelsea. Mais Emmanuel Petit l'annonce dans un autre club.

Invité sur le plateau de Rothen s'enflamme, Emmanuel Petit a participé au débat sur l'avenir de Zinédine Zidane sur un banc de touche. Et selon l'ancien équipier de Zizou, il n'y a aucune chance pour le technicien rejoigne Chelsea où il est pourtant pas mal cité ces derniers temps. L'ancien milieu défensif pense même savoir où son ami signera finalement.

Pas Chelsea mais un autre club pour Zidane

Si Emmanuel Petit ne voit pas Zinédine Zidane signer à Chelsea, c'est pour plusieurs raisons qu'il va développer une à une. « Je me trompe peut-être mais je n'y crois pas une seule seconde. Zizou ne parle pas anglais. Connaissant sa façon d'être et de manager ses joueurs, il aime la proximité. Et cela passe par la communication au quotidien, qui est super importante. Si il ne parle pas la langue en Angleterre, il se fera railler dans la presse. »

Outre ce problème de communication, l'ancien milieu défensif pointe du doigt la situation compliquée du club londonien : « Le deuxième argument, c'est le club de Chelsea. Le principal problème qu'à Potter à l'heure actuelle, c'est qu'il gère plus de 30 joueurs au quotidien à l'entraînement. C'est une colonie de vacances. Et ils n'ont plus de moyens colossaux parce que l'UEFA est en train de réfléchir à changer le fair-play financier à cause de Chelsea. Donc le club est condamné à devoir gagner la Ligue des Champions pour y être encore l'année prochaine. »

Mais surtout, il n'y a pas de lien entre Zidane et Chelsea : « Le troisième argument, c'est que les supporters de Chelsea ne veulent pas de lui parce qu'il n'a jamais déclaré sa flamme à la Premier League et n'y a jamais joué. Et qu'il a dit ouvertement qu'il préfère un jeu ouvertement ouvert et technique. Pourquoi donc s'orienter vers Chelsea? » Avant de conclure, Petit pense même savoir où son ami signera finalement : « L'avenir de Zizou ne s'écrit pas en Angleterre. Il s'inscrit ailleurs et peut-être pas très loin d'ici [à Paris]. »