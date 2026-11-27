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Le président français Emmanuel Macron a pris la tête des responsables politiques condamnant les affrontements entre supporters de Marseille et du Levski Sofia au Stade Vélodrome. Ces violences, qui ont fait onze blessés parmi les supporters visiteurs, ont éclipsé la rencontre de Ligue Europa et suscité une réaction diplomatique des autorités françaises et bulgares.

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Macron condamne les violences au stade

Macron a réagi avec colère aux scènes « épouvantables » survenues lors de la victoire 1-0 de Marseille face au Levski , jeudi. Des affrontements ont éclaté dans l'enceinte du Stade Vélodrome, faisant plusieurs blessés parmi les supporters bulgares venus assister au match. Macron, qui s'est entretenu avec le Premier ministre bulgare Roumen Radev lors d'un sommet européen à Bruxelles, a assuré que les auteurs des attaques seraient poursuivis avec toute la rigueur de la loi.

Selon le communiqué officiel de l'Élysée, rapporté par RMC Sport, Macron a condamné « avec la plus grande fermeté » les « actes de violence visant les supporters bulgares ». Le président français a souligné que de tels « actes de violence n'ont leur place ni dans le sport ni dans l'espace public » et a promis à son homologue bulgare « que ces actes ne resteraient pas impunis ».

Le chaos en tribunes avant le coup d'envoi

Les violences auraient commencé une dizaine de minutes avant l'heure prévue du coup d'envoi. Des centaines de supporters marseillais venus du Virage Sud ont réussi à pénétrer dans la tribune Jean-Bouin, provoquant un important mouvement de foule. Des individus masqués, dont certains armés de mâts de drapeau, ont été vus poursuivant des supporters bulgares. La situation s'est encore aggravée lorsqu'un extincteur a été actionné en direction de la foule. Des projectiles ont également été échangés entre les deux groupes de supporters près du secteur visiteurs.

La préfecture des Bouches-du-Rhône a confirmé que onze ressortissants bulgares avaient été blessés lors des affrontements. Cinq de ces supporters ont dû être hospitalisés pour des blessures graves, notamment des traumatismes oculaires, des blessures à la tête et une luxation de l'épaule. Six autres ont été soignés sur place pour diverses blessures. Malgré l'ampleur des violences, les autorités ont indiqué qu'aucune interpellation n'avait eu lieu à ce stade de l'enquête.

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La Bulgarie demande des comptes aux autorités françaises

La vice-présidente bulgare Iliana Iotova s'est dite horrifiée par le traitement réservé à ses compatriotes à Marseille. Sur les réseaux sociaux, elle a qualifié les images du stade d'« épouvantables » et le comportement des supporters locaux d'« inadmissible ». Ses propos s'inscrivent dans une demande croissante d'enquête approfondie sur les graves défaillances du dispositif de sécurité lors de cette rencontre européenne à haut risque.

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« Les autorités françaises doivent faire toute la lumière sur les circonstances des attaques et traduire leurs auteurs en justice, tandis que l'UEFA doit vérifier les conditions dans lesquelles la sécurité des supporters bulgares a été assurée dans le stade. Nous sommes prêts à apporter toute l'aide nécessaire à nos compatriotes ! », a écrit Iotova. Le ministère bulgare des Affaires étrangères a fait écho à ces propos, dénonçant fermement les « agressions commises contre des ressortissants bulgares » et confirmant que le personnel diplomatique suivait la situation sur place.

Marseille réagit à la faille dans la sécurité du stade

Malgré les graves troubles survenus avant la rencontre, le match a débuté comme prévu et Marseille s'est imposé de justesse sur le terrain. L'atmosphère est toutefois restée tendue tout au long de la partie, nécessitant une forte présence des forces antiémeutes autour des 500 supporters visiteurs. La tension est de nouveau montée à la mi-temps, mais les forces de sécurité locales ont réussi à empêcher de nouveaux affrontements de grande ampleur avant que le coup de sifflet final ne mette un terme à cette soirée difficile.

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Marseille a publié un communiqué plus tard dans la soirée pour réagir à ces incidents. Le club a déclaré : « L'intervention rapide des équipes de sécurité du club a permis de rétablir le calme, sans conséquence sur le déroulement de la rencontre. Le club travaille actuellement à établir les circonstances précises de ces incidents, en lien avec les autorités compétentes. »