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Emmanuel Emegha a adressé un message clair aux supporters et à ses coéquipiers de Chelsea avant le match à enjeu contre Leeds United. Le jeune attaquant, qui a récemment disputé ses premières minutes avec le club, veut décrocher une place de titulaire et marquer durablement les esprits à Stamford Bridge.

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Emegha prêt à s’imposer à Stamford Bridge

Emegha se montre de plus en plus confiant quant à son avenir à Chelsea, alors qu’il se prépare à jouer un rôle face à Leeds United. L’attaquant de 23 ans s’intègre à l’équipe première depuis ses récents débuts et pense que son énergie séduira bientôt les supporters de Stamford Bridge. Après avoir disputé ses premières minutes avant la récente trêve internationale, l’ancien joueur de Strasbourg veut gagner durablement sa place dans l’équipe.

« Je sais que, lorsque mon heure viendra, je serai prêt, et je sais que le stade aimera mon énergie », a déclaré Emegha sur le site officiel du club.

Une concurrence intense à Cobham qu’il apprécie

L’assurance de l’attaquant intervient alors que Chelsea cherche à renforcer ses options offensives en vue d’un hiver chargé . La concurrence pour les places ne semble pas l’inquiéter : il voit plutôt dans les exigences élevées à Cobham un moteur indispensable à sa progression. Le Néerlandais a reconnu que le niveau de l’effectif actuel de Chelsea dépassait même ses attentes, pourtant élevées.

« Je me plais ici. Je suis entouré de joueurs tellement talentueux, ce n’est pas normal ! Avant de venir, je savais que je pouvais m’attendre à un niveau élevé, mais je ne pensais pas qu’il serait aussi incroyablement élevé. Mais j’y prends plaisir. Je progresse. J’apprends chaque jour », a expliqué l’attaquant.

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Un parcours de pays en pays jusqu’à la Premier League

Le parcours d’Emegha jusqu’à l’une des plus grandes scènes du football mondial n’a rien de classique : il est passé par les Pays-Bas, la Belgique, l’Autriche et la France. Tout a commencé par des parties de football à La Haye avec son frère jumeau. Ces expériences lui ont ensuite donné la force mentale nécessaire pour tenir dans l’élite anglaise. L’attaquant estime que ces différentes expériences culturelles l’ont aidé à comprendre l’importance de progresser personnellement et de faire preuve de souplesse lorsqu’on rejoint un nouveau club.

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« Si vous allez dans un autre pays, vous devez vous adapter à ce pays. Le pays ne s’adaptera pas à vous, et c’est ce que j’ai dû apprendre très jeune », a souligné Emegha.

La préparation du choc contre Leeds United

L’ambiance promet d’être électrique à Stamford Bridge pour la venue de Leeds, nouvel épisode de cette intense rivalité. Chelsea s’est préparé avec intensité et a retrouvé ses internationaux pour les dernières séances tactiques. Pour Emegha, l’objectif est simple : être aussi affûté que possible si Maresca fait appel à lui pour mener l’attaque ou apporter de la puissance en sortant du banc.

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Alors que des rencontres de janvier ont déjà été déplacées pour leur diffusion à la télévision et que le club gagne en dynamique, chaque minute sur le terrain est précieuse pour le jeune Néerlandais. Il reste concentré sur sa progression quotidienne, convaincu que son expérience acquise dans plusieurs pays européens et ses qualités athlétiques brutes finiront par faire de lui un nom connu de tous en Premier League.