Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa, a demandé à ses joueurs d'élever leur niveau et d'afficher une performance plus régulière s'ils veulent se montrer compétitifs face au Barça, lors de la confrontation très attendue entre les deux équipes mardi soir au Camp Nou, dans le cadre de la Ligue des champions.

Les exigences d'Emery font suite au match nul concédé contre Fulham, une rencontre qui n'a pas satisfait le technicien espagnol, après qu'Aston Villa a perdu le contrôle durant la seconde période et laissé son adversaire revenir au score. Ce scénario a de nouveau mis en lumière la nécessité pour l'équipe de maintenir son niveau tout au long de la rencontre, plutôt que de se contenter de bonnes séquences qui ne garantissent pas les résultats attendus.

Et bien qu'Aston Villa n'ait pas connu la défaite lors de ses 5 derniers matches, avec 3 victoires et deux nuls en Premier League, Emery ne considère pas ces résultats suffisants pour effacer les traces d'un début de saison difficile, insistant sur la nécessité de progresser avant le rendez-vous européen compliqué face au Barça.

L'entraîneur d'Aston Villa a déclaré : « Je veux voir plus de régularité. Lors des 5 derniers matches de championnat, nous en avons gagné 3 et fait deux nuls. Ce ne sont pas de mauvais résultats, mais notre mauvais départ reste un problème. Nous devons changer notre plan rapidement pour préparer le match de mardi contre le Barça. Nous devons continuer à travailler et aller de l'avant. »

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Emery mesure l'ampleur du défi qui attend son équipe au Camp Nou, d'autant que le Barça n'a perdu qu'un seul match sur sa pelouse cette saison, face au Real Madrid, ce qui impose aux joueurs d'Aston Villa d'offrir un niveau plus constant et plus concentré, et d'éviter le relâchement apparu contre Fulham.