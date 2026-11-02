L'Espagnol Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa, s'est exprimé sur la rencontre face au Barça prévue demain, mardi, en Ligue des champions, louant les qualités du club catalan et sa puissance offensive. Il a également évoqué ses chances de rivaliser pour le titre européen, donné son avis sur plusieurs de ses joueurs, et livré son évaluation du travail accompli par l'entraîneur allemand Hans Flick.

Emery a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match, prévue au stade du Camp Nou : « Le Barça a toujours été le grand favori pour remporter la Ligue des champions. Vous pouvez choisir n'importe quelles cinq équipes pour disputer le titre, le Barça figurera assurément parmi les candidats. Il l'était par le passé et il l'est encore, et s'il joue à son meilleur niveau, il est capable de battre n'importe quelle équipe au monde. »

Il a ajouté au sujet de la défaite du Barça face au Paris Saint-Germain lors de la dernière journée : « C'était un match très équilibré et très ouvert. Au final, le Paris Saint-Germain l'a emporté, mais c'était une rencontre de très haut niveau que l'une ou l'autre équipe aurait pu remporter. À mon avis, ce sont les deux équipes les mieux placées pour atteindre la finale. »

Concernant l'impact de la défaite face au Real Madrid sur le club catalan, il a expliqué, selon les propos rapportés par le journal «AS» : « La situation était différente face au Real Madrid, et le Barça semblait avoir besoin de quelques ajustements. Il y avait clairement quelques absences en défense, et cela a peut-être joué un rôle dans le résultat final. »

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L'entraîneur d'Aston Villa a évoqué la force du milieu de terrain du Barça, affirmant : « Rodri est le meilleur milieu de terrain au monde, et si on l'associe à Pedri et Fermín, le Barça dispose d'un milieu de terrain qu'il est difficile pour n'importe quelle équipe de franchir. »

Emery a loué les qualités offensives du club catalan, ajoutant : « Raphinha et Lamine Yamal sont deux joueurs formidables, et peu d'équipes possèdent une telle qualité offensive. À l'heure actuelle, Lamine est le joueur le plus proche du titre de meilleur joueur du monde. »

Il a également parlé du travail accompli par Hans Flick avec le Barça, déclarant : « L'empreinte de Flick est évidente. Il a pris les commandes il y a un peu plus de deux ans, et il travaille à bâtir une équipe gagnante dotée d'une personnalité marquée, une équipe qui vous fait prendre plaisir à regarder le football, et qui a un attachement inébranlable à l'attaque. »

Au sujet de la préparation d'Aston Villa pour la rencontre, il a ajouté : « Nous essayons de trouver notre voie. Nous sommes ensemble depuis quatre ans, nous recherchons de nouveaux défis et nous apprenons à affronter des équipes comme le Barça, au vu du grand écart qui nous sépare d'eux. Mais nous savons qu'ils sont les grands favoris pour la victoire, qu'ils vont nous demander beaucoup, et nous devrons être à la hauteur si nous voulons éviter de tout perdre. »

Emery a conclu ses propos en évoquant la pression à laquelle le Barça est confronté en tant que l'un des grands favoris pour le titre, affirmant : « Ils font face à une pression plus forte parce qu'ils figurent parmi les quatre équipes les mieux placées pour remporter le trophée. Mais nous parlons de joueurs qui se sentent à l'aise sous cette pression, et qui ont l'habitude de répondre présent lorsqu'ils sont les grands favoris. »