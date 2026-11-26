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Joan García, gardien de Barcelone, a pris l'habitude de disputer les matchs malgré de légères douleurs au genou droit, dues à un œdème dont il souffre depuis le 16 septembre dernier, lors de la rencontre face au Racing Santander.

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García avait manqué le match suivant contre le FC Séville et n'avait pas non plus pris part à la première trêve internationale de la saison avec l'équipe d'Espagne, en raison d'une blessure qui n'est pas jugée grave, mais dont il ne peut pas se remettre complètement du jour au lendemain.

Selon le quotidien Sport, Joan García parvient à gérer ce problème, qui n'affecte en rien son niveau de performance avec le Barça.

L'œdème n'a toutefois pas encore disparu. C'est pourquoi les kinésithérapeutes de Barcelone suivent Joan García de près, afin que sa guérison se poursuive progressivement jusqu'à son terme.

Lors du match contre Villarreal, le gardien Livaković a été aperçu en train de s'échauffer juste avant la fin de la première période.

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Joan García ressentait quelques douleurs, mais le problème a été traité pendant la pause, ce qui lui a permis de revenir disputer la seconde période.

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Face à Sabah en Ligue des champions, Joan García a joué l'intégralité de la rencontre et a réalisé de beaux arrêts, même s'il a encaissé un but sur un manque de concentration de l'équipe.

Le niveau de Joan García confirme que son problème au genou ne le freine pas. Il conserve des réflexes vifs, se déplace rapidement hors de sa surface et s'élève sans aucune difficulté pour capter les ballons aériens.

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Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, même si Livaković est prêt à entrer en jeu si nécessaire.

Le gardien croate devance Szczęsny dans la hiérarchie et serait le premier choix en cas de changement forcé dans les cages, comme ce fut le cas lors de la rencontre disputée au stade Ramón Sánchez-Pizjuán.

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Le calme règne néanmoins au sein du FC Barcelone. Joan García est prêt à poursuivre la compétition, et il l'a prouvé lors du match contre Sabah.

Le gardien a disputé 17 matchs officiels avec Barcelone cette saison, au cours desquels il a encaissé 20 buts et préservé sa cage inviolée à 5 reprises. Il totalise 1 486 minutes de jeu et a repoussé 39 tirs.

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En Ligue des champions, après avoir joué l'intégralité de la rencontre face à Sabah, remportée 4-1 par Barcelone, il compte désormais 5 matchs, au cours desquels il a encaissé 7 buts et réussi 16 arrêts.