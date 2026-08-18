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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Elle approche : révélation de la date du retour de Ronaldo dans les matchs d'Al-Nassr

C. Ronaldo
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La star portugaise absente du « Mondial » depuis le début de la saison

Des rapports de presse ont révélé la date du retour du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, dans les rencontres de l'équipe, après son absence tout au long de la période écoulée.

Ronaldo a repris les entraînements d'Al-Nassr la semaine dernière, après une absence de plus d'un mois, depuis l'élimination de la sélection du Portugal du tournoi de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le journal saoudien « Al-Riyadiyah » a indiqué que le préparateur physique du club d'Al-Nassr travaille à préparer Ronaldo pour disputer les prochaines rencontres avec l'équipe, après son absence lors des deux premiers matchs de la nouvelle saison.

« Le Don » a manqué le match d'ouverture d'Al-Nassr en Roshn League, lors de la victoire trois buts à zéro face à Al-Fateh, samedi dernier, tout comme il manque la rencontre face à Al-Diriyah, ce mardi, en trente-deuxièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

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Ronaldo suivra une séance d'entraînement physique de 90 minutes, cet après-midi de mardi, au centre Dar Al-Nassr dans la capitale saoudienne Riyad, afin de se préparer à son retour dans les rencontres au cours de la prochaine période.

Après la confrontation face à Al-Diriyah, « Al-Alami » affrontera son voisin Al-Riyadh, vendredi prochain, sur le terrain de ce dernier, lors de la deuxième journée de la Roshn League, une rencontre qui pourrait marquer le retour de Ronaldo.

Le journal a précisé que « la fusée de Madère » n'a pas perdu grand-chose de sa condition physique durant sa période d'absence des entraînements d'Al-Nassr, ce qui a rapproché l'idée de son retour dans les rencontres, à la lumière du programme physique qu'il suit actuellement.

Il convient de rappeler que Ronaldo a réussi à mener Al-Nassr au titre de la Roshn League saoudienne la saison dernière, après une absence de 7 ans, tandis qu'il rêve de le mener au sacre de la Ligue des champions d'Asie Elite pour la première fois de son histoire.

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