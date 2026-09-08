Elle a rebattu 47 % de ses cartes : comment le marché du Ballon d'Or a-t-il changé ?

La liste des candidats au Ballon d'Or 2026 a connu de vastes changements par rapport à celle de l'année dernière, puisque seulement 16 joueurs ont conservé leur place parmi les nommés pour la deuxième année consécutive, tandis que 14 nouveaux noms ont fait leur entrée.

Le magazine « France Football », en collaboration avec l'« UEFA », a dévoilé ce mardi une liste de 30 candidats au Ballon d'Or de cette année.

L'annonce des candidats à la plus prestigieuse distinction du monde a eu lieu aujourd'hui, le nom du lauréat devant être révélé lors d'une grande cérémonie organisée le 26 octobre prochain dans la capitale anglaise, Londres, pour la première fois dans l'histoire de la récompense.

La comparaison entre les deux listes reflète les bouleversements qu'a connus le football au cours de l'année écoulée, avec le retour de certains noms marquants dans la course à la distinction et l'apparition de nouveaux visages, aux côtés de la sortie de plusieurs stars présentes sur la liste de 2025.

14 nouveaux visages

La liste de l'année 2026 a vu l'entrée de 14 joueurs qui ne figuraient pas parmi les candidats l'an dernier, et la raison en revient à la Coupe du monde 2026, qui a offert à un certain nombre de joueurs l'occasion de briller et d'apparaître parmi les candidats à la plus importante distinction individuelle du football.

Lionel Messi, capitaine de la sélection argentine et recordman historique de la distinction (8 fois), est le plus emblématique de ceux qui ont profité de leur présence au Mondial pour revenir sur la liste des candidats. La Pulga revient même en position de candidate à un nouveau titre, après avoir conduit l'Albiceleste jusqu'à la finale et être en lice avec force pour le titre de meilleur buteur.

De même, Rodri, lauréat de la distinction en 2024, ne figurait pas sur la liste des candidats de l'année dernière après avoir été frappé par les blessures tout au long de la saison précédente. Il est toutefois revenu en force cette année après sa belle prestation avec Manchester City la saison passée, en plus de son sacre en Coupe du monde et du titre de meilleur joueur de la compétition, ce qui signifie qu'il est fortement en lice pour le « Ballon d'Or » une deuxième fois.

La Coupe du monde a également offert une occasion en or au Mexicain Julián Quiñones, attaquant d'Al-Qadisiyah, pour entrer dans la liste des candidats pour la première fois de sa carrière.

Les nouveaux venus sont :

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Sadio Mané

Marquinhos

Lionel Messi

Willian Pacho

Julián Quiñones

Rodri

William Saliba

Ferran Torres

Dayot Upamecano

Qui a quitté la course ?

À l'inverse, 14 joueurs sont absents de la liste des candidats pour 2026 après avoir figuré sur celle de l'année dernière, et ce pour différentes raisons.

L'Égyptien Mohamed Salah, ancienne star de Liverpool et actuel joueur de Trabzonspor en Turquie, est sorti après avoir terminé la course de l'année dernière à la quatrième place, en raison d'une baisse notable de son niveau la saison passée.

Pedri, milieu de terrain vedette du Barça, figure parmi les absents de la liste de cette année malgré sa présence l'an dernier, et malgré sa contribution au sacre de la sélection espagnole en Coupe du monde 2026, ainsi qu'au titre de champion d'Espagne remporté avec le Barça.

L'autre vedette du Barça, Raphinha, est également absent de la liste cette année, après avoir été touché par une blessure la saison passée, en plus de son échec à décrocher un titre avec la sélection brésilienne lors de la Coupe du monde.

Désiré Doué est lui aussi sorti de la liste, malgré son sacre en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain la saison passée.

Les écartés sont :

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Scott McTominay

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Florian Wirtz

Des géants qui ont conservé leur place

À l'inverse, 16 joueurs ont réussi à figurer sur les listes des candidats des années 2025 et 2026, poursuivant ainsi leur présence dans la course à la prestigieuse distinction individuelle.

En tête de ceux-ci figure Ousmane Dembélé, vedette du Paris Saint-Germain et lauréat de la précédente édition, après avoir conduit son équipe au sacre en Ligue des champions pour la deuxième année consécutive.

Le Marocain Achraf Hakimi, latéral du Saint-Germain, a lui aussi conservé sa place cette année, devenant même le seul représentant arabe après l'exclusion de Mohamed Salah.

On retrouve également Kylian Mbappé, buteur du Real Madrid et de la sélection française, ainsi que ses coéquipiers l'Anglais Jude Bellingham et le Brésilien Vinícius Junior.

De son côté, Lamine Yamal, jeune vedette du Barça, continue d'apparaître sur la liste, tout en étant également nommé au titre de meilleur jeune joueur du monde.

La liste complète comprend :

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

João Neves

Michael Olise

Declan Rice

Fabián Ruiz

Vinícius Junior

Vitinha

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