Elia fait le point sur Royston Drenthe : « Il est prisonnier de son propre corps »

Mercredi, au micro de l’Oranje Café, Eljero Elia s’est montré très ému en parlant de Royston Drenthe. L’ancien joueur de Feyenoord et du Real Madrid, victime d’un AVC en octobre dernier, reste selon lui une priorité. « On ne souhaite ça à personne. »

« Je le considère comme un membre de ma famille. Ça aurait pu arriver à n’importe qui », déclare Elia en préambule de l’émission-débat diffusée sur SBS6. « On ne souhaite ça à personne. Il est tout simplement prisonnier de son propre corps. »

« Son bras gauche reste paralysé et il a perdu l’usage de la parole, mais il se bat. Nous pouvons seulement lui donner de l’amour, veiller à ce qu’il reçoive soutien et affection, l’inclure dans tout ce que nous faisons. C’est douloureux », a confié l’ancien ailier, la voix chargée d’émotion.

Le présentateur Sam van Royen interroge alors Elia sur les moyens de communication de Drenthe avec ses proches : « Parfois on le comprend, parfois non. Il peine à s’exprimer. » Mais, assure l’ancien ailier, « en passant du temps avec lui, on finit par saisir son message. »

« Thérapie et traitement. Il doit vraiment s’y mettre. C’est ce qu’il fait, et ça s’améliore de plus en plus. Petit à petit. Mais ça progresse, et c’est le plus important », conclut Elia avec optimisme.

Drenthe (38 ans) a été victime d’un AVC l’an dernier, pendant le tournage de l’émission « Nog Eén Keer Fit ». Depuis, l’ancien gaucher travaille à son rétablissement, même si, selon Elia, les progrès se font par à-coups.