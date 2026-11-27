Comment regarder Elche-Atlético Madrid avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Consultez son site web ou ouvrez son application de streaming officielle.

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Présentation du match

LaLiga - Journée 14 28 nov. 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

L’Atlético Madrid se déplace samedi au stade Martinez Valero pour affronter Elche en Liga. Le coup d’envoi est prévu à 18 h 30.

L’équipe de Diego Simeone arrive en confiance après sa victoire 2-0 contre Viking en Ligue des champions en milieu de semaine. Julian Alvarez et Alexander Sorloth ont marqué, et ce résultat a permis à une équipe battue plus tôt ce mois-ci par le Bayern Munich et Barcelone de retrouver de la stabilité.

En championnat, l’Atlético a connu davantage de réussite. Sa victoire 3-0 sur le terrain de Getafe le week-end dernier a offert à Simeone son 345e succès en Liga. Le club occupe la troisième place du classement.

Elche est dans une situation bien différente. L’équipe de Martin Anselmi est 19e et aborde ce match après un nul 1-1 contre Levante, qui a mis fin à une série de deux défaites consécutives en championnat.

Le club à domicile a toutefois montré récemment qu’il pouvait poser des problèmes à l’Atlético. Il s’est imposé 3-2 lors de cette rencontre en avril, et le public du Martinez Valero attendra une nouvelle prestation pleine d’envie.

L’Atlético devra se passer de Cristian Romero et d’Ademola Lookman, mais Alvarez a retrouvé le chemin des filets et Koke est de nouveau dans le groupe.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la chaîne TV, le streaming et l’heure du coup d’envoi d’Elche-Atlético Madrid.

Les chaînes TV et les options de streaming pour Elche-Atlético Madrid sont indiquées ci-dessous, notamment ExpressVPN pour les supporters qui souhaitent regarder le match depuis une autre région que la leur. Utilisez le lien pour suivre la rencontre en direct.

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