El Hadji Diouf, légende de l'équipe nationale du Sénégal, a mis fin à la polémique concernant les rumeurs qui ont circulé ces dernières heures sur l'existence de différends entre lui et le nouveau sélectionneur des Lions de la Teranga, Patrick Vieira.

Des publications ont circulé sur les réseaux sociaux évoquant des tensions dans la relation entre Diouf et Vieira, alors que l'équipe nationale sénégalaise se trouve dans la capitale mozambicaine, Maputo, en vue de son prochain match. L'ancien attaquant a toutefois démenti catégoriquement ces informations.

Diouf a déclaré, dans des propos rapportés par le site sénégalais « Seneweb » : « Je suis actuellement à Addis-Abeba, en route pour Maputo. Ceux qui disent ces choses ne cherchent pas à nuire à El Hadji Diouf ni à Patrick Vieira, mais ils nuisent au Sénégal. »

Diouf : Vieira est venu travailler dans le calme

Diouf est apparu souriant et serein pendant son intervention, assurant que Vieira avait pris ses fonctions afin de travailler dans un climat stable avec les joueurs de l'équipe nationale, et qu'il ne serait pas une source de perturbation pour le travail du nouveau sélectionneur.

L'ancienne star de Liverpool a précisé : « S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas chez Patrick Vieira, je n'en parlerai tout simplement pas, et je le laisserai travailler. De nombreux entraîneurs sont passés par ici, et nous n'étions pas d'accord avec eux sur certains points, mais personne ne nous a jamais entendus en parler. »

Il a ajouté : « C'est pourquoi aujourd'hui ne sera pas le moment où nous le ferons. »

En conclusion, Diouf a adressé un message direct à Vieira, affirmant que le technicien français était le bienvenu et l'invitant à se concentrer sur sa mission avec l'équipe nationale.

Diouf a également appelé les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal à unir leur concentration autour de l'objectif principal, déclarant que ce qui était attendu, c'était de remporter le match et de continuer à progresser.

L'équipe nationale sénégalaise s'apprête à inaugurer l'ère Vieira face au Mozambique après-demain vendredi, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, avant d'affronter l'Éthiopie mardi prochain lors de la deuxième journée.

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