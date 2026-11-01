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FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRIDAFP
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Effondrement sans précédent : une note catastrophique pour l'arbitre du match Real Madrid - Racing

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L'arbitre Munera Montero a dirigé la rencontre entre le Real Madrid et son hôte le Racing Santander, qui s'est soldée par une victoire des Merengue sur le score de trois buts à zéro, lors de la 11e journée de Liga.

Le site « Archivo VAR », spécialisé dans les situations arbitrales litigieuses, a attribué une note choquante à l'arbitre Munera Montero : 1,5 sur 10.

« Archivo VAR » a expliqué que Munera Montero avait livré sa pire prestation arbitrale, avec un écart net par rapport à l'ensemble de ses matchs cette saison, affirmant que ce qui s'était produit équivalait à un « effondrement arbitral ».

Montero n'a été heureux ni dans l'appréciation des situations simples, ni dans les décisions relatives à la surface de réparation, à l'exception de son refus de siffler une faute pour un contact très léger de Mantilla sur Yan Diomandé.

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Par la suite, il n'a presque pris aucune décision juste. De plus, la prestation de Munera Montero a été fluctuante sur le plan disciplinaire : il a renoncé à brandir des cartons jaunes qui étaient pourtant évidents, tandis qu'il en a sorti d'autres pour lesquels il n'existait absolument aucune justification.

La rencontre a connu deux situations prêtant à controverse, sans compter l'accrochage mentionné entre Mantilla et Diomandé.

Dans la première situation, après un léger contact de Prati sur le ventre de Mbappé, l'attaquant français est tombé à l'intérieur de la surface de réparation après avoir ressenti le contact. Il s'agissait là d'une situation évidente appelant l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage, mais Mía Alvíndez s'est totalement dédouanée de sa responsabilité et a ignoré l'intervention.

Mais elle n'a pas fait de même en seconde période, lorsqu'elle a demandé à l'arbitre de terrain de se déplacer pour revoir une main de Tchouaméni, ce dernier décidant, après visionnage des images, qu'elle ne justifiait pas de siffler une faute.

Chose étrange, aucune des images ne montre clairement l'identité du joueur ayant touché le ballon en premier, qu'il s'agisse du joueur français ou de son adversaire.

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