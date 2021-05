EDF - Raphaël Varane "très très content" du retour de Karim Benzema

Coéquipier de Karim Benzema au Real Madrid, le défenseur de l'Equipe de France est forcément très heureux de le voir réintégrer le groupe des Bleus.

Cadre de l'Équipe de France et du Real Madrid, Raphaël Varane connaît très bien Karim Benzema, son coéquipier depuis une dizaine d'années à la Maison Blanche. Ainsi, le défenseur central sait à quel point le joueur formé à l'Olympique Lyonnais a des qualités et est ravi de le voir apporter son talent aux Bleus en vue de l'Euro 2020.



De retour dans la sélection de Didier Deschamps, plus de cinq ans après son dernier match international, Karim Benzema est très attendu par les fans, qui se réjouissent de le voir s'ajouter à un secteur offensif déjà redoutable, avec les présences combinées de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

"Vous vous doutez que je suis très très content de son retour"

Pour Raphaël Varane, l'ajout de KB9 ne peut qu'être positif. D'autant que ses qualités sont surtout collectives. "Une de ses plus grandes qualités est de faire jouer les autres, de créer du mouvement, des espaces. Il a la qualité technique pour mettre du liant entre les joueurs. C'est ce qu'on attend de lui : de jouer son jeu. Il n'y a pas plus d'attentes de ce qu'il a fait ses dernières années en club. Il vient pour prendre du plaisir, pour défendre le maillot de l'équipe de France", a confié le défenseur, pour France Football.

"Ensuite, sur le terrain, il va faire ce qu'il sait faire. C'est sûr que lorsqu'un joueur de cette qualité arrive dans l'effectif, on est tous un peu excités à l'idée de voir du beau football, de voir du jeu, de créer des occasions. Maintenant, c'est un joueur avant tout d'équipe, c'est ce qui fait sa force", a ensuite ajoute Raphaël Varane.

De plus, le joueur du Real Madrid a affirmé ne pas avoir été sollicité par Didier Deschamps sur le sujet. "Pendant 5-6 ans, j'étais dans une situation un peu délicate. On me posait des questions forcément sur lui. Entre un ami et le sélectionneur avec qui j'ai fait toutes mes sélections... Vous vous doutez que je suis très très content de son retour. Je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de joueurs dans le groupe (...) Non, je n'ai joué aucun rôle, j'ai appris sa sélection comme vous lors de l'annonce. On a échangé quand j'ai appris sa sélection, il était très enthousiaste", a assuré le Champion du Monde 2018, qui tentera avec les Bleus de faire mieux cet été qu'en 2016, et la défaite face au Portugal en finale.