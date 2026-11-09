L'attaquant argentin Julian Alvarez était à un pas de se faire pardonner par les supporters de l'Atlético Madrid.

Il n'y avait pas de meilleur scénario que la venue du Barça pour qu'Alvarez tourne définitivement la page de la polémique qui l'a entouré l'été dernier et regagne pleinement la confiance d'un public avec lequel il a connu plusieurs différends.

Les signaux positifs apparus au cours des dernières semaines, conjugués à ses buts, avaient nourri l'optimisme.

Le journal Sport a indiqué, dans un article, que la réconciliation était en bonne voie, Alvarez ayant regagné du crédit auprès des supporters de son équipe après en avoir perdu une grande partie. Mais lorsqu'il a eu l'occasion de franchir le pas décisif, il a de nouveau échoué.

Aucune réconciliation n'a eu lieu, et Julian Alvarez est revenu à la case départ. Il a gâché deux occasions on ne peut plus nettes, notamment la première, a de nouveau entendu les sifflets, et a découvert que tout le crédit qu'il avait bâti auprès des supporters pouvait s'évaporer en une seule soirée.

Que lui passait-il par la tête lorsqu'il s'est élancé en direction de Joan Garcia ? Peut-être de nombreuses pensées. L'action, survenue de façon soudaine et on ne peut plus nette, s'est produite à la sixième minute de la rencontre. Le moment était idéal pour lui : tout le terrain s'ouvrait devant lui, et seul Joan Garcia le séparait des cages, de quoi se racheter de ses erreurs et oublier l'été orageux marqué par son comportement polémique et sa déclaration publique de vouloir rejoindre le Barça.

Un manque de confiance

La pression née de son besoin de marquer et de se racheter était peut-être trop forte. Il a trop hésité, bien plus que nécessaire, au point d'en perdre l'instant. Et lorsqu'il a tenté d'éliminer le gardien, Joan Garcia s'était déjà rapproché de lui, parvenant finalement à lui subtiliser le ballon. Le gardien du Barça mérite lui aussi des éloges, après une superbe intervention qui mérite les applaudissements.

Alvarez a gâché l'occasion, mais il n'a pas baissé les bras. Quatre minutes plus tard seulement, il a compensé son échec en offrant un but superbe à son coéquipier Giuliano Simeone, qui a inscrit le but de l'avantage (1-0). Ce fut une passe excellente pour son compatriote, par laquelle Julian Alvarez a prouvé qu'il était resté présent dans le match malgré l'erreur commise.

Peut-être par un coup du sort, une nouvelle occasion de se racheter s'est présentée à Julian Alvarez. Mais cette fois, il était plus éloigné du but. Alors que Joan Garcia s'était un peu avancé de sa ligne et que les défenseurs approchaient, il a choisi de les surprendre par un lob par-dessus le gardien.

L'idée était excellente, mais l'exécution n'a pas été à la hauteur, le ballon passant largement au-dessus de la barre transversale. Et, en toute équité pour Julian, il faut dire que l'exécution de cette tentative n'avait rien de facile.

Il a gâché deux occasions nettes face au Barça, et a de nouveau entendu les sifflets d'un public dont la patience commençait à s'épuiser.

Cette tentative a suffi à épuiser la patience des tribunes, qui n'étaient plus disposées à lui pardonner davantage. La nouvelle occasion gâchée a provoqué l'explosion de colère des supporters du stade Metropolitano, et les sifflets ont de nouveau retenti avec force.

Les deux actions ont révélé des signes évidents d'un manque de confiance : l'hésitation, le manque de précision et, surtout, l'absence de l'audace qui a toujours caractérisé Julian et qui semble désormais lui faire défaut.

Simeone poursuit son soutien

En réalité, l'entraîneur Diego Simeone a conservé une confiance totale en Julian Alvarez et a décidé de ne pas le remplacer. L'entrée d'Alexander Sørloth a entraîné le repositionnement de l'Argentin sur le côté gauche, mais, à ce moment-là, il n'y avait plus grand-chose à changer. Le Barça était plus fort que l'Atlético, qui a bouclé sa semaine sur deux défaites douloureuses.

Simeone continue de faire confiance à l'Araignée, puisqu'il n'a cessé de le soutenir depuis la ligne de touche et ne l'a pas sorti du terrain.

Malgré tout, Simeone n'a pas cessé de le soutenir. Il l'a encouragé à maintes reprises depuis la ligne de touche, a salué ses tentatives et a renouvelé publiquement son soutien lors de la conférence de presse, déclarant : « Nous l'aimons beaucoup et nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de la meilleure version de Julian Alvarez, et nous travaillerons avec lui. »

Les excuses seules ne suffisent pas

Il semblait également que ses excuses publiques étaient tombées dans l'oubli, bien qu'il les ait présentées après avoir inscrit son premier but au stade Metropolitano, face au Deportivo La Corogne.

Julian avait alors déclaré : « Je voulais présenter mes excuses à nos supporters pour mes propos pendant la Coupe du monde. C'était une erreur, tant sur la manière de m'exprimer que sur le moment. Et surtout, je comprends la colère des supporters. Si j'étais supporter, moi aussi je serais en colère, surtout vu la manière dont ils m'ont soutenu. Ils ont été très généreux avec moi, et je l'apprécie énormément. Je veux aussi remercier l'équipe, car mes coéquipiers m'ont soutenu durant toute cette période. »

Julian Alvarez avait mis fin à sa disette face à Stuttgart, et après son but décisif dans les filets de l'équipe venue de La Corogne, les supporters rouge et blanc de l'Atlético lui avaient répondu par une ovation retentissante et un grand enthousiasme.

Les plaies semblaient commencer à se refermer, et l'Argentin paraissait avoir regagné une grande partie de l'affection du public qu'il avait perdue. Mais le duel face au Barça, hier soir, a révélé que le chemin de la réconciliation n'était pas aussi aplani qu'il n'y paraissait.