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Dynamo Dresde - St. Pauli : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 13 28 nov. 2026 - 07:00 Rudolf Harbig Stadion

Le Dynamo Dresde reçoit le FC St. Pauli au Rudolf-Harbig-Stadion de Dresde, en 2. Bundesliga. Les deux équipes occupent des positions différentes au classement.

Les locaux sont 13es et veulent remonter du milieu de tableau. Leur entraîneur, Thomas Stamm, peut s’appuyer sur des résultats récemment solides.

Dresde a récemment fait match nul 2-2 sur le terrain de Kaiserslautern. Auparavant, le club avait battu Greuther Fürth 3-0 et la SGD s’était imposée 2-0 contre Schalke 04 en Coupe d’Allemagne.

St. Pauli se déplace en tant que huitième du classement, après une période en dents de scie. Les défaites contre Nuremberg (1-3) et Magdebourg (1-4) ont été suivies d’une victoire 2-0 contre le VfL Bochum.

L’équipe de Marcel Rapp a ainsi redressé la barre. Reste à voir, à Dresde, si elle conservera cet élan en Saxe.

Voici où suivre la rencontre en direct.

L’actualité de la semaine : qu’est-il arrivé au Dynamo Dresde et à St. Pauli ?

Le Dynamo Dresde a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. La SGD a récemment fait match nul 2-2 contre Kaiserslautern. Elle a également battu Greuther Fürth 3-0 et Schalke 04 2-0 en Coupe d’Allemagne. Son bilan est de 10 buts marqués pour quatre encaissés, avec trois matches sans encaisser de but. Le FC St. Pauli compte une victoire, deux nuls et deux défaites. Il a récemment battu le VfL Bochum 2-0, après une défaite 1-4 contre Magdebourg. Son bilan est de cinq buts marqués pour huit encaissés, avec deux matches sans encaisser de but.

Dynamo Dresde - St. Pauli : compositions

Dynamo Dresde - St. Pauli : forme des équipes

Dynamo Dresde - St. Pauli : bilan des confrontations directes

Dynamo Dresde - St. Pauli : les classements