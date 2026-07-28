Dumfries surprend avec sa réponse à une question lors de son premier jour de travail au Real Madrid

Denzel Dumfries s’est présenté mardi pour la première fois au centre d’entraînement du Real Madrid. La recrue a passé sa visite médicale avant d’accorder ensuite une interview à la chaîne du club du géant espagnol.

Dumfries a signé un contrat de quatre ans avec le Real Madrid, qui a versé environ 20 millions d’euros à l’Inter. Le latéral droit de trente ans a disputé au total cinq saisons avec le champion de Serie A.

Le recrutement néerlandais a été soumis à une salve de questions sur la chaîne du club du Real Madrid après les formalités d’usage. Dumfries a surpris avec sa réponse à la question de son plat préféré. « De la nourriture surinamaise. Le tajerblad (un légume-feuille surinamais, NDLR). »

Le journaliste demande immédiatement en quoi consiste exactement ce plat. « C’est de la nourriture surinamaise. C’est difficile, mais c’est très bon », souligne Dumfries en riant dans l’entretien.

Dumfries pourrait faire ses débuts officieux ce samedi sous le maillot du Real Madrid. L’équipe de José Mourinho affrontera la Fiorentina en match amical.

Le baptême du feu de l’international néerlandais en Liga suivra probablement le samedi 22 août. Le Real Madrid lancera la nouvelle saison en Espagne par un déplacement sur la pelouse de l’Espanyol.