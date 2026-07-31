Dumfries et Esposito en tête de la liste du Real Madrid pour affronter la Fiorentina

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter la Fiorentina, samedi, dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison.

Les choix de Mourinho ont vu l'intégration du duo Denzel Dumfries et Carlos Espi, récemment arrivé dans les rangs du club merengue cet été, tandis que Franco Mastantuono et Dean Huijsen sont absents pour des raisons encore inconnues à ce jour.

Voici la liste complète du Real Madrid pour le match amical face à la Fiorentina :

Gardiens : Lunin - Sergio Mestre - Javi Navarro.

Défenseurs : Dumfries - Trent - Carreras - Lamine Fati - Juan Martinez - Fortea - Mario Rivas - Aimar Garcia.

Milieux de terrain : Camavinga - Valverde - Arda Güler - Cestero - Lacosta - Alexis Seria.

Attaquants : Endrick - Espi - Yañez - Jacobo.



