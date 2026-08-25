Christophe Dugarry, ancienne star de la France, a qualifié l'Argentin Julian Alvarez, attaquant de l'Atlético Madrid, d'« imbécile », au vu de sa forte volonté de rejoindre le Barça, cet été.

Alvarez a affiché son souhait de quitter l'Atlético Madrid lors de sa participation avec l'Argentine à la Coupe du monde 2026, et il s'active fortement pour rejoindre les Blaugrana.

De l'autre côté, l'Atlético Madrid s'accroche aux services d'Alvarez et refuse de le lâcher au profit du club catalan, la situation restant en suspens entre les deux clubs.

Pour sa part, Dugarry a attaqué Alvarez, ancien attaquant de Milan et du Barça, et l'a qualifié d'imbécile et d'idiot.

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Dugarry a déclaré dans des propos à la chaîne RMC : « Le joueur et ses représentants sont des imbéciles. Comment peut-il annoncer "je veux quitter le club" ? Est-il idiot ou quoi ? ».

Et il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal anglais « Metro » : « Ce n'est pas mieux de partir de cette manière. Tais-toi, sois humble et parle intelligemment. N'as-tu pas vu ce qui s'est passé avec Griezmann ? Ne sais-tu pas gérer tes affaires ? Ne connais-tu pas ton public ? ».

Et il a poursuivi : « Il faut laisser partir un joueur qui souhaite partir. Après cela, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Et je pense aussi qu'il doit y avoir un respect mutuel entre les deux parties ».

Il a continué en disant : « La première chose à faire quand on veut essayer de parvenir à un accord, c'est de ne pas cracher sur ses supporters et sur son club ».

Il a conclu ses propos : « Avec cette manière de faire, tu es complètement dans l'erreur et tu recevras une punition exemplaire ».