Dugarry : le Paris Saint-Germain est bien plus fort que n'importe quelle autre équipe

Christophe Dugarry, ancienne star de l'équipe de France, a exprimé son admiration pour la performance du Paris Saint-Germain, et notamment pour la première période face à Manchester City, qu'il a qualifiée d'« ahurissante » et de « surréaliste ».

Le Paris Saint-Germain a passé son premier véritable test de la saison sur la scène européenne, en s'imposant (4-2) à l'extérieur face à Manchester City mercredi soir en Ligue des champions.

Dans l'émission « After Foot » sur RMC, Dugarry a salué la prestation des joueurs du Paris Saint-Germain : « La première période a été ahurissante, surréaliste, avec une qualité technique exceptionnelle comme d'habitude. Le Paris Saint-Germain envoie un message : même s'il est moyen depuis le début de la saison, il est capable de battre n'importe quelle équipe le moment venu. »

Et si Christophe Dugarry a trouvé Manchester City « sans cohésion » lors de cette rencontre, il n'en a pas moins exprimé son admiration pour la force du Paris Saint-Germain.

Il a poursuivi : « On sent qu'ils sont capables de changer le cours du match dès qu'ils pressent fort et qu'ils fournissent plus d'efforts. Ils ont un peu souffert en seconde période, mais cela est dû, je crois, au fait qu'ils se sont un peu relâchés et qu'ils n'ont pas fourni autant d'efforts. Ils sont bien plus forts que n'importe quelle autre équipe, et c'est un sacré message qu'ils envoient à tout le monde. »

Après la large victoire 6-1 contre le Slovan Bratislava lors du match d'ouverture de la Ligue des champions de la saison 2026-2027, le Paris Saint-Germain a signé son deuxième succès consécutif et conserve la tête du classement de la phase de groupes.

Le Paris Saint-Germain partage la première place avec le Barça, qu'il affrontera mardi prochain au Parc des Princes lors d'un troisième match très attendu cette saison, ce qui constituera une nouvelle occasion de mesurer la force du club parisien.



