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La Confédération africaine de football (CAF) a lancé la course au titre de meilleur joueur africain de l'année 2026 en dévoilant la liste finale de cinq joueurs. Marocains et Sénégalais dominent cette sélection, alors que les répercussions de la finale haletante de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre les deux sélections se font toujours sentir.

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La liste compte trois joueurs de la sélection marocaine et deux de la sélection sénégalaise : la CAF a retenu Achraf Hakimi, Brahim Díaz et Ismael Saibari, ainsi que Sadio Mané et Pape Gueye, pour se disputer la plus prestigieuse distinction individuelle du continent africain.

L'annonce officielle a été faite sur le site internet de la Confédération africaine de football ce mercredi 25 novembre 2026, après la réduction de la liste initiale de dix joueurs à cinq noms seulement, sur la base de leurs performances et de leurs contributions avec leurs clubs et leurs sélections nationales au cours de la période évaluée.

Le lauréat sera dévoilé lors de la cérémonie des CAF Awards 2026, organisée à Lagos, au Nigeria, le mercredi 2 décembre prochain, au Théâtre national du Centre Wole Soyinka pour la culture et les arts, à partir de 19 h heure locale, soit 18 h GMT.

Hakimi défend son trône, Mané vise un troisième sacre

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Achraf Hakimi, joueur du Paris Saint-Germain, fait figure de favori en tant que tenant du titre de meilleur joueur africain. Il cherche à conserver la récompense pour la deuxième année consécutive, fort d'une nouvelle saison remarquable avec son club et la sélection marocaine.

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La CAF a souligné que le latéral marocain avait joué un rôle déterminant dans le succès du Paris Saint-Germain, qui a conservé son titre en Ligue des champions ainsi que le championnat de France en 2026. Il a également conduit sa sélection au cours d'une année exceptionnelle, marquée par une place en finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, puis par un quart de finale de la Coupe du monde 2026.

De son côté, Sadio Mané aborde la course avec l'ambition d'ajouter une nouvelle performance à sa carrière. Déjà lauréat en 2019 et en 2022, il a l'occasion d'inscrire un troisième sacre à son palmarès individuel.

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La CAF a retenu le capitaine du Sénégal dans la liste finale après son titre de meilleur joueur de la CAN 2025, obtenu pour avoir contribué à mener son pays à son deuxième sacre continental. L'instance a salué son leadership, son expérience et son influence dans la réussite des Lions de la Teranga, ainsi que ses performances avec Al-Nassr, en Arabie saoudite, et avec sa sélection.

Brahim Díaz et Saibari

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Brahim Díaz, joueur du Real Madrid, a décroché sa place parmi les cinq nommés grâce à ses prestations remarquées avec la sélection marocaine lors de la CAN 2025, où il a été l'un des principaux atouts offensifs des Lions de l'Atlas dans leur parcours jusqu'à la finale.

Díaz a remporté le Soulier d'or du meilleur buteur du tournoi avec cinq réalisations, après avoir trouvé le chemin des filets lors de cinq matchs consécutifs, s'imposant comme l'une des grandes vedettes de cette édition organisée au Maroc.

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L'apport du joueur du Real Madrid ne s'est pas limité à la compétition continentale : il a continué à peser offensivement lors de la Coupe du monde 2026, où sa créativité et ses déplacements ont contribué à la qualification du Maroc pour les quarts de finale.

La liste comprend également Ismael Saibari, joueur du Bayern Munich, auteur d'une année remarquable en club comme en sélection. Élément important du parcours du Maroc à la CAN, il a marqué contre le Cameroun en quart de finale.

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La CAF a estimé que Saibari avait lui aussi été un élément influent du parcours de la sélection marocaine à la Coupe du monde 2026, grâce à ses contributions offensives, en plus de sa progression en club, ce qui renforce son statut parmi les meilleurs talents offensifs du continent.

Pape Gueye : le héros de la finale en lice pour la récompense suprême

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Le Sénégalais Pape Gueye apparaît comme l'un des nommés les plus liés à l'événement majeur du football africain cette année, après avoir joué un rôle décisif dans le sacre de son pays à la CAN 2025 aux dépens du Maroc.

Le milieu de terrain de Villarreal a inscrit le but de la victoire du Sénégal en finale face au Maroc, disputée dans la capitale, Rabat. Alors que le temps réglementaire s'était achevé sur un score nul et vierge, Gueye a fait trembler les filets à la 93e minute pour offrir aux Lions de la Teranga un succès 1-0.

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Ce but n'est pas la seule raison de la nomination du Sénégalais : il a livré des prestations solides tout au long du tournoi et s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain, ce qui lui a valu une place dans l'équipe type de la compétition dévoilée par la Confédération africaine de football.

Sa nomination intervient à un moment particulier, son nom étant revenu sur le devant de la scène après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a annulé la décision du jury d'appel de la CAF et a rétabli la victoire du Sénégal en finale ainsi que son titre.

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Gueye entre ainsi dans la course au titre de meilleur joueur africain avec, à son actif, le but qui a offert le titre continental à son pays, ainsi que son influence à Villarreal, en Espagne, ce qui fait de lui l'un des principaux prétendants à la récompense.

La liste finale témoigne de la forte présence du Maroc et du Sénégal dans la course cette année, les deux sélections se partageant les cinq places, à raison de trois joueurs pour le Maroc et de deux pour le Sénégal.

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Cette représentation reflète le poids considérable des deux sélections dans les compétitions de l'année, notamment avec la place du Maroc en finale de la CAN et le sacre du Sénégal, puis la participation des deux équipes à la Coupe du monde 2026, où le Maroc a atteint les quarts de finale.

La cérémonie des CAF Awards à Lagos doit permettre de connaître le vainqueur parmi ces cinq noms, alors que l'événement fait son retour dans la capitale économique du Nigeria pour la première fois depuis l'édition 2014. Reste à savoir si Hakimi parviendra à conserver son trône, si Mané remontera sur la plus haute marche ou si un nouveau nom, parmi les trois autres nommés, sera couronné.