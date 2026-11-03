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Duel face à l’Atlético de Madrid : la désignation de l’arbitre n’est pas de bon augure pour le Bayern Munich

Ligue des Champions
Atlético Madrid vs Bayern Munich
Atlético Madrid
Bayern Munich

L’arbitre français de renom François Letexier dirigera mardi soir le match de Ligue des champions du Bayern Munich sur le terrain de l’Atlético de Madrid.

Cette désignation n’est pas de bon augure : le juriste et huissier de justice de 37 ans a jusqu’ici arbitré trois matches officiels du Bayern Munich, club le plus titré d’Allemagne. Les Munichois ont perdu les trois.

Letexier, qui a notamment arbitré la finale de l’Euro 2024 entre l’Espagne et l’Angleterre (2-1), était dernièrement au sifflet lors du match des Munichois contre le Benfica Lisbonne (0-1) à la Coupe du monde des clubs 2025.

Avant cela, les Munichois s’étaient inclinés sous sa direction sur le terrain de la Lazio Rome (0-1), lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions 2023/204, ainsi que sur celui du Feyenoord Rotterdam (0-3), en phase de groupes de la Ligue des champions 2024/2025.

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