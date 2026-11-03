Duel face à l’Atlético de Madrid : la désignation de l’arbitre n’est pas de bon augure pour le Bayern Munich

Cette désignation n’est pas de bon augure : le juriste et huissier de justice de 37 ans a jusqu’ici arbitré trois matches officiels du Bayern Munich, club le plus titré d’Allemagne. Les Munichois ont perdu les trois.

Letexier, qui a notamment arbitré la finale de l’Euro 2024 entre l’Espagne et l’Angleterre (2-1), était dernièrement au sifflet lors du match des Munichois contre le Benfica Lisbonne (0-1) à la Coupe du monde des clubs 2025.

Avant cela, les Munichois s’étaient inclinés sous sa direction sur le terrain de la Lazio Rome (0-1), lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions 2023/204, ainsi que sur celui du Feyenoord Rotterdam (0-3), en phase de groupes de la Ligue des champions 2024/2025.