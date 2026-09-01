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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Du terrain aux tribunes : les millions d'Al-Hilal engloutissent Al-Ahli en une mi-temps

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
Arabie saoudite

« Le Zaeem » a livré plus d'une épopée

Al Hilal a réussi à dévorer son rival et adversaire traditionnel, Al Ahli, durant la première demi-période du match du Clasico, aussi bien sur le terrain qu'en dehors.

Al Hilal a reçu son homologue Al Ahli, ce mardi, au stade Kingdom Arena, dans un match reporté de la troisième journée de la Saudi Pro League.

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Al Hilal a vécu 23 minutes exceptionnelles, durant lesquelles le club a pris l'avantage sur Al Ahli sur le terrain de façon parfaitement nette, dans le jeu comme au score, tandis que ses supporters ont dessiné un tableau artistique tout aussi exceptionnel en dehors du terrain.

Le milieu de terrain serbe Sergej Milinković-Savić a ouvert le score pour Al Hilal à la neuvième minute, après s'être retrouvé seul face au gardien sénégalais Édouard Mendy, à la suite d'une passe remarquable de Sultan Mandash.

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À la 23e minute, l'ailier néerlandais Crysencio Summerville a ajouté le deuxième but pour « le Leader », après un débordement remarquable sur le flanc gauche, avant une frappe au ras du sol qui a trompé Mendy et fini au fond des filets.

Entre les deux buts, les supporters d'Al Hilal ont attiré tous les regards à travers plusieurs banderoles, dont l'une affichait l'image d'un requin, avec un message d'avertissement : « Danger, zone de requins », en écho à ce que l'équipe a produit sur la pelouse.

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