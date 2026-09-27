Du sommet de la Premier League à l'inconnu : qu'est-il arrivé à Raheem Sterling ?

Il y a quelques années, Raheem Sterling était l'une des grandes vedettes du football anglais, un nom qui comptait pleinement dans la lutte entre les cadors de la Premier League. Aujourd'hui pourtant, il se retrouve face à une tout autre réalité : un joueur de 31 ans sans club, après une carrière qui a nettement décliné depuis son départ de Manchester City, et ce malgré ses propos lors de sa présentation en tant que joueur d'Arsenal : « Vous verrez ce que j'ai de meilleur. »

Mais la carrière de l'ailier anglais a pris une tournure différente depuis lors, son importance ayant reculé à Chelsea, Arsenal et au Feyenoord, avant qu'il ne se retrouve à 31 ans sans club, en parallèle d'une affaire judiciaire en Angleterre.

Sterling a été arrêté en mai dernier après un accident avec sa voiture sur l'autoroute M3, dans le Hampshire, pour suspicion de conduite dangereuse, de conduite sous l'emprise de stupéfiants, de possession de protoxyde d'azote et de refus de fournir un échantillon, avant d'être remis en liberté sous caution avec une interdiction de conduire.

Cet épisode constituait le dernier chapitre en date d'une période difficile pour le joueur, dont la valeur marchande avait atteint environ 160 millions d'euros en 2019.

Après avoir brillé avec Liverpool et Manchester City, il a rejoint Chelsea à l'été 2022, mais il est ensuite entré dans les calculs des entraîneurs, avant de sortir des plans d'Enzo Maresca et de passer une saison en prêt à Arsenal.

Sterling n'a pas trouvé le moyen de retrouver son statut dans le nord de Londres : il a disputé 28 matches avec Arsenal, dont 13 comme titulaire, inscrivant un but et délivrant 5 passes décisives, avant son retour à Chelsea.

En janvier 2026, Chelsea et Sterling ont mis fin à son contrat d'un commun accord, avant qu'il ne rejoigne le Feyenoord lors d'un transfert libre en février, mettant un terme à une carrière de près de 14 ans en Premier League.

Mais l'expérience néerlandaise n'a pas duré longtemps, Sterling ayant quitté le Feyenoord après une courte période pour redevenir joueur libre.

Le joueur n'a plus inscrit le moindre but depuis septembre 2024, tandis que ses apparitions avec le Feyenoord se sont limitées à une brève période avant son départ.

L'écart reste considérable entre l'image actuelle de Sterling et la carrière qu'il s'était construite avec Manchester City : il a disputé 320 matches en Premier League avec Liverpool et City, contribuant directement à 165 buts, avant de partir pour Chelsea après des années riches en titres.

À l'heure actuelle, Sterling aborde une nouvelle étape de sa carrière loin des terrains, lui qui est passé du statut de l'une des grandes vedettes du football anglais à celui de joueur en quête d'un nouveau club, tandis que se poursuivent les procédures judiciaires liées au dernier incident en Angleterre.