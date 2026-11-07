L'Atlético Madrid reçoit le FC Barcelone au Riyadh Air Metropolitano, dans un duel très attendu dont la lutte pour la première place constituera le fil conducteur. Une victoire offrirait au club madrilène l'occasion d'aborder la trêve internationale en tête du classement, tout en envoyant un message fort quant à ses réelles ambitions dans la course au titre de champion.

Selon le quotidien espagnol « As », les projecteurs de cette rencontre se braquent sur un nom qui devance tous les autres, celui de Julián Álvarez, au regard de tout ce qu'a connu le dernier mercato estival concernant son avenir et son désir de porter le maillot du club catalan.

Et au-delà de tous les dossiers liés à son avenir en dehors du rectangle vert, l'attaquant de l'Atlético Madrid s'est mué en source de bonnes nouvelles pour son équipe chaque fois qu'il affronte le Barça, puisque le club catalan, qui a cherché à l'enrôler tout l'été, figure parmi ses victimes préférées.

Julián Álvarez a réussi à inscrire 4 buts contre le FC Barcelone au cours de ses deux saisons avec l'Atlético Madrid.

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L'attaquant argentin n'a marqué contre aucune équipe davantage que dans les filets du FC Barcelone, à l'exception du Real Madrid et du Rayo Vallecano, face auxquels il a inscrit le même nombre de buts.

Mais Álvarez l'emporte dans cette comparaison grâce à deux passes décisives délivrées face au club catalan, contre une seule face au Real Madrid, et aucune passe décisive contre le Rayo Vallecano.

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L'attaquant argentin représente une source de grands tracas pour l'équipe de Hansi Flick, ce qui pousse Diego Simeone à compter sur lui pour faire basculer la rencontre. Les quatre buts d'Álvarez dans les filets du FC Barcelone sont intervenus dans différentes compétitions, que ce soit en Liga, en Coupe du Roi ou en Ligue des champions, et il a marqué aussi bien au Metropolitano que dans l'antre du club catalan.

L'attaquant argentin a inscrit 4 buts en 9 matchs contre le FC Barcelone, tandis que Simeone avait préféré le laisser au repos lors du match de Liga qui s'est tenu au Metropolitano la saison dernière, en prévision de la confrontation entre les deux équipes en Ligue des champions quatre jours plus tard.

Les duels de Julián Álvarez face au FC Barcelone méritent un passage en revue détaillé. Les deux équipes se sont affrontées la saison dernière en Coupe du Roi, précisément le 12 février, lorsque le Riyadh Air Metropolitano a accueilli une rencontre marquée par une affluence considérable, au cours de laquelle l'Atlético Madrid a réussi à balayer le FC Barcelone sur un score de quatre buts à zéro, un match dont les supporters du club madrilène se souviennent encore très bien.

L'Atlético a livré une splendide première période, couronnée par un quatrième but signé Álvarez, qui a disputé 68 minutes avant d'être remplacé par Simeone par le joueur Alexander Sørloth.

Le club madrilène avait un pied en demi-finale, mais il a connu de grandes souffrances lors du match retour, qui s'est soldé par une victoire du FC Barcelone 3-0.

Álvarez a été titulaire lors de ce match, avant de quitter la pelouse à la 69e minute, remplacé par Álex Baena.

Environ deux mois plus tard, précisément le 8 avril, Álvarez est revenu laisser son empreinte face au FC Barcelone, après avoir inscrit un magnifique but sur coup franc direct lors du quart de finale aller de la Ligue des champions au Camp Nou.

Ce but a offert à l'Atlético Madrid l'avantage 1-0, et l'attaquant argentin l'a célébré avec beaucoup de ferveur, après avoir placé son équipe en tête d'une rencontre qui s'est achevée par l'élimination de la troupe de Flick de la compétition, à la suite du deuxième but inscrit par Sørloth.

Álvarez a disputé l'intégralité du match sans être remplacé. Lors du match retour, le FC Barcelone s'est imposé sur le score de 2-1, mais a tout de même quitté la compétition, et l'attaquant argentin a également disputé l'intégralité de la rencontre.

C'est ainsi que l'Atlético Madrid a porté deux coups puissants au FC Barcelone, en Coupe du Roi et en Ligue des champions, Álvarez étant présent avec force au cœur de la course aux titres avec son équipe.

Puis sont venus la Coupe du monde, ensuite les déclarations d'Álvarez par lesquelles il a affiché son désir de partir, jusqu'à la plainte déposée par l'Atlético Madrid contre le FC Barcelone, faisant de l'affaire un long feuilleton l'été dernier, à un moment où le club madrilène s'est accroché à sa position et a insisté pour défendre ses intérêts.

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Et les buts d'Álvarez face au FC Barcelone ne datent pas de la saison dernière, puisque l'attaquant argentin avait déjà fait trembler les filets du club catalan à deux reprises lors de sa première saison sous le maillot de l'Atlético Madrid, lors de la saison 2024-2025.

La première fois eut lieu le 25 février 2025, lorsque le FC Barcelone et l'Atlético Madrid ont fait match nul 4-4 lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi, au cours d'un nouveau match fou comme les deux équipes ont l'habitude d'en proposer.

« L'Araignée » a réussi à ouvrir le score en faveur de l'Atlético Madrid pour prendre l'avantage 1-0, et a disputé l'intégralité du match. Mais le FC Barcelone a tranché le match retour au Metropolitano et s'est qualifié pour la finale, infligeant un coup douloureux au club madrilène, tandis qu'Álvarez a lui aussi disputé l'intégralité de la rencontre.

En Liga, moins d'un mois plus tard, le FC Barcelone s'est imposé face à l'Atlético Madrid sur le score de 4-2 sur le terrain de ce dernier, dans le cadre de la 28e journée de la compétition. Lors de ce match, disputé le 16 mars, Álvarez a ouvert le score pour le club madrilène, qui a réussi à mener de deux buts à zéro, avant que son niveau ne baisse et qu'il n'offre au FC Barcelone l'occasion de revenir, de renverser le score et de s'imposer 4-2.

Álvarez a quitté la pelouse à la 60e minute, remplacé par Alexander Sørloth, avant que ce dernier ne réussisse à inscrire le deuxième but de l'Atlético Madrid 10 minutes après son entrée.

Julián Álvarez a ainsi inscrit 4 buts en 9 matchs face au FC Barcelone. Lors de sa première saison avec l'Atlético Madrid, le club madrilène s'est imposé lors de l'une des deux confrontations de Liga et a perdu l'autre, tout en étant éliminé de la Coupe du Roi par le club catalan.

Quant à la saison dernière, elle a été plus fructueuse pour la troupe de Diego Simeone, après avoir réussi à éliminer le FC Barcelone de la Coupe du Roi et de la Ligue des champions, malgré la perte de ses deux matchs de Liga, étant précisé qu'Álvarez n'a pas participé à la rencontre du Riyadh Air Metropolitano.

Álvarez a ouvert son compteur de buts en Liga lors de la saison actuelle à la 10e journée, face au Deportivo, après avoir converti une magnifique passe de Grimaldo dans les filets, inscrivant le but de la victoire de l'Atlético Madrid.

L'attaquant argentin avait fait trembler les filets quatre jours plus tôt face au Stuttgart en Ligue des champions, lors du match qui s'est terminé par un nul 1-1.

Álvarez est âgé de 26 ans, et sa valeur marchande atteint 110 millions d'euros, tandis que son contrat avec l'Atlético Madrid court jusqu'en 2030. L'attaquant argentin est considéré comme le meilleur joueur du club madrilène, le plus influent et le plus décisif, et les prestations qu'il a livrées au fil de la saison ont montré qu'il commençait à retrouver sa meilleure forme.

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Álvarez a disputé 11 matchs au cours de la saison actuelle, soit 7 en Liga et 4 en Ligue des champions, au cours desquels il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives.

Julián Álvarez a livré une première saison prometteuse sous le maillot de l'Atlético Madrid, puisqu'il a disputé, lors de la saison 2024-2025, 57 matchs, soit 37 matchs en Liga, 10 en Ligue des champions, 7 en Coupe du Roi et 3 à la Coupe du monde des clubs.

L'attaquant argentin a réussi à inscrire 29 buts, dont 17 en Liga, 7 en Ligue des champions et 5 en Coupe du Roi, et a également délivré 8 passes décisives, soit 4 en championnat, une en Ligue des champions, deux en Coupe du Roi et une à la Coupe du monde des clubs.

Mais Álvarez n'a pas réussi, la saison dernière, à reproduire ses chiffres remarquables, après une baisse de son rendement en Liga, malgré le maintien de son bon niveau en Ligue des champions et sa contribution, avec ses buts, à l'accession de l'Atlético Madrid en demi-finale de la compétition.

L'attaquant argentin a disputé 49 matchs, soit 29 en Liga, 15 en Ligue des champions, 4 en Coupe du Roi et un match en Supercoupe d'Espagne.

Il a inscrit 20 buts, dont 8 en championnat et 10 en Ligue des champions, ainsi que deux buts en Coupe du Roi, et a également délivré 9 passes décisives, soit 4 en Liga, 4 en Ligue des champions et une en Coupe du Roi.

Les supporters attendent l'un des duels phares de la saison, lorsque le FC Barcelone se rendra chez l'Atlético Madrid au Metropolitano.

« L'Araignée » espère piquer de nouveau le club catalan, après avoir eu l'habitude de lui faire du mal lors des confrontations précédentes, bien qu'il s'agisse de cette même équipe qu'il souhaitait rejoindre l'été dernier.