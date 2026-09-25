Du retrait de points à la relégation : de lourdes sanctions attendent Manchester City

Manchester City vit des heures décisives dans l'attente de la sanction liée à sa condamnation pour 114 chefs d'accusation sur 115 relatifs à des infractions aux règles financières de la Premier League anglaise, après que le verdict de l'affaire a été rendu public, tandis que le club se prépare à faire appel de la décision devant une commission dédiée.

Selon les informations rapportées par le site « The Athletic », les accusations portent sur le fait que Manchester City n'a pas fourni d'informations financières exactes sur 9 saisons, de 2009-2010 à 2017-2018, ainsi que sur l'absence de divulgation complète des détails du salaire de l'ancien entraîneur Roberto Mancini durant la période allant de 2009-2010 à 2012-2013.

Les infractions au cœur de l'affaire remontent à une période durant laquelle Manchester City a été sacré à 3 reprises en Premier League anglaise, en plus de deux titres en Coupe d'Angleterre, de 4 titres en Coupe de la Ligue anglaise et d'un Community Shield.

Les règlements de la Premier League anglaise prévoient un ensemble de sanctions pouvant être appliquées en fonction de la nature des infractions et de leur établissement, la sanction définitive à l'encontre de Manchester City n'ayant pas encore été fixée à ce jour.

Liste des sanctions possibles auxquelles s'expose Manchester City :

- Un avertissement officiel.

- De lourdes amendes financières.

- Un retrait de points rétroactif, l'ampleur du retrait étant fixée en fonction de la gravité des infractions.

- Le retrait de titres remportés par le club durant les saisons concernées par la décision, si la sanction définitive le prévoit.

- La privation des revenus des compétitions de l'UEFA.

- L'exclusion de la Premier League anglaise et la relégation, comme l'une des options disciplinaires les plus sévères envisagées en cas d'application des sanctions prévues.

- L'interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs dans les listes de l'équipe pour les compétitions européennes.

- La limitation du nombre de joueurs que le club peut inscrire sur sa liste pour les compétitions européennes.

- L'exclusion des compétitions de l'UEFA.

- L'exclusion de futures compétitions européennes.

La sensibilité de l'affaire s'accroît pour Manchester City à la lumière des rapports évoquant la possibilité d'appliquer certaines sanctions de manière rétroactive, ce qui pourrait ouvrir la voie à une révision de résultats ou de titres passés. Cela reste toutefois lié à ce que décidera la commission compétente concernant la sanction définitive.

Manchester City dispose du droit de faire appel de la décision, ce qui signifie que le prononcé de la sanction ne représentera pas nécessairement la fin du parcours juridique de l'affaire, considérée comme l'un des plus grands dossiers disciplinaires de l'histoire de la Premier League anglaise.