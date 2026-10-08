Cristiano Ronaldo fait actuellement l'objet d'une suspension provisoire sur le plan international, conformément au règlement de la Fédération portugaise de football, la sanction ayant pris effet automatiquement dès l'instant où il a quitté le rassemblement de la sélection, la semaine dernière, au Danemark.

Selon la chaîne « ESPN », le conseil de discipline de la Fédération portugaise doit encore se réunir pour fixer la sanction définitive à l'encontre du capitaine de la sélection, qui pourrait aller d'un mois à 6 mois de suspension.

La chaîne a ajouté que les membres du conseil tiendront compte de toutes les circonstances atténuantes en faveur de la star portugaise, à commencer par ses excuses publiques présentées mardi dernier.

À lire aussi

L'héritier de Messi présente ses lettres de créance au moment des adieux

Après le mécontentement et les critiques : de bonnes nouvelles pour le Real Madrid concernant l'arbitre du Clasico

En cas de sanction minimale, c'est-à-dire une suspension d'un mois, le porteur du maillot numéro 7 sera disponible pour une convocation de la part de l'entraîneur, Jorge Jesus, pour les deux prochains matches du Portugal en Ligue des nations de l'UEFA face au pays de Galles et au Danemark, les 14 et 17 novembre respectivement.

En revanche, s'il écope par exemple d'une suspension de 3 mois, il manquera seulement ces deux rencontres, mais sera disponible pour disputer les quarts de finale de la compétition, en mars 2027, face à un adversaire qui n'a pas encore été désigné.

Une suspension de six mois semble en grande partie à écarter, car Ronaldo possède plusieurs éléments en sa faveur lors de l'évaluation interne, parmi lesquels sa carrière riche en victoires avec la sélection, sur plus de 20 années.

Rappelons que le Portugal a assuré sa qualification pour la phase finale de la Ligue des nations 2026-2027, et il ne reste plus qu'à décrocher la première place du groupe quatre dans la ligue A, ou à passer par la deuxième place.



