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La soirée du sacre d'Unai Simón, récompensé par le trophée Yachine du meilleur gardien de but au monde, n'a pas été qu'un simple moment de célébration d'un exploit individuel exceptionnel. Elle a ressemblé davantage à un voyage dans le passé, au cours duquel le gardien espagnol a revisité les détails du chemin qui l'a mené au sommet, les personnes qui ont marqué sa vie de leur empreinte, et le petit village dont il n'a pas oublié ce qu'il lui doit, malgré son accession à l'un des plus hauts degrés de la gloire footballistique.

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Lorsque Simón a reçu le trophée des mains de la légende Peter Schmeichel, sous les applaudissements de l'assistance lors de la cérémonie du Ballon d'Or, il n'a pas profité du moment pour parler de son éclat, de ses réalisations ou de sa place parmi les grands gardiens de but. Au contraire, il a choisi de faire des autres les héros de son histoire, évoquant des noms et des visages qui ont contribué à forger sa personnalité avant que le football ne fasse de lui l'un des meilleurs gardiens du monde.

Son discours a constitué une image claire de sa personnalité : un joueur qui ne cherche pas la lumière, qui ne considère pas la célébrité comme une finalité, mais qui estime que la vraie réussite est liée aux personnes qui t'entourent et aux valeurs que tu portes avec toi, quel que soit le niveau que tu atteins.

Simón a commencé son discours en remerciant ses parents et son frère, et il a également adressé un hommage émouvant à sa compagne, la décrivant comme « une oasis de sérénité » dans sa vie. Il n'a pas oublié ses amis d'enfance de sa ville natale, avec lesquels il entretient une relation étroite qui reflète le concept de « la cuadrilla » dans la culture basque, un groupe d'amis de toujours unis par des liens qui dépassent les frontières de l'amitié traditionnelle.

Simón et ses amis possèdent un groupe privé sur l'application WhatsApp, et il veille à les emmener avec lui durant les vacances d'été, dans une tentative de préserver sa vie normale, loin du vacarme du football et de la célébrité des stades, selon ce qu'a rapporté la « BBC Sport ».

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Il a également adressé un message de gratitude à ses amis, soulignant qu'ils lui rappellent constamment que beaucoup de ceux qui assistent à de telles occasions vivent des privilèges qui ne sont pas accessibles à tous, en référence à la nécessité de ne pas se couper de la réalité, quelle que soit l'ampleur des succès.

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Il ne s'est pas arrêté à son entourage familial et social, mais a remercié ses entraîneurs et ses coéquipiers, avant d'évoquer le souvenir d'un homme qui n'était pas présent à la cérémonie, mais qui demeurait présent dans son cœur : Koldo Azua, son entraîneur à l'académie de l'Athletic Bilbao, décédé en 2021.

Azua a été l'une des personnes les plus marquantes dans la formation de Simón, après avoir passé treize ans à travailler avec les jeunes talents du club basque. Son intérêt ne se limitait pas au développement de leurs qualités footballistiques, mais il veillait aussi à les aider à préserver leurs liens familiaux et à poursuivre leur éducation en parallèle de la pratique du football.

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Simón a affirmé, dans des déclarations antérieures, qu'Azua avait changé son regard sur le jeu et lui avait fait comprendre que la valeur d'un homme ne s'arrête pas à ce qu'il accomplit sur le terrain, mais s'étend à l'héritage qu'il laisse après la fin de sa carrière, et à la manière dont les autres se souviennent de lui comme d'un homme bon et d'un bon coéquipier.

Iribar, le gardien dont il a hérité la couleur noire

Parmi les noms que Simón a tenu à citer figure José Ángel Iribar, légende du poste de gardien à l'Athletic Bilbao et de la sélection espagnole, âgé de 83 ans, qui conserve toujours sa place au sein du club en tant qu'ambassadeur.

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Iribar détient le record du nombre de matches sous le maillot de l'Athletic Bilbao, après en avoir disputé 614, devenant ainsi l'une des figures historiques du club.

Iribar portait la couleur noire en hommage à la légende soviétique Lev Yachine, surnommé « l'Araignée noire », une tradition que Simón a continué de préserver, puisqu'il porte la même couleur en hommage au gardien historique qui l'a précédé dans la protection de la cage de l'équipe basque.

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Il ne s'agissait pas d'un simple choix de couleur, mais de l'expression de l'attachement de Simón à l'histoire du club et à ses traditions, et de sa conscience que ce qu'il réalise aujourd'hui s'appuie sur un héritage construit par d'autres avant lui.

Il a également attribué une grande partie de sa personnalité à ses parents, qui lui ont inculqué dès son plus jeune âge le respect des autres, l'attachement à l'éthique de travail et l'attachement aux relations humaines proches, des valeurs dont il a trouvé le prolongement au sein de l'Athletic Bilbao.

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D'un petit village au sommet du football mondial

Le parcours de Simón vers le sommet n'a pas été facile ni tracé à l'avance. Il est né dans la ville de Vitoria en 1997 et a grandi dans le village de Murgia, avant de rejoindre l'académie de l'Athletic Bilbao en 2011, alors qu'il avait 14 ans.

En 2018, il s'est retrouvé face à une opportunité qu'il n'attendait pas aussi rapidement, après le transfert du gardien Kepa Arrizabalaga à Chelsea, en Angleterre, laissant le poste de gardien ouvert à une nouvelle concurrence.

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À cette époque, Simón était encore un jeune gardien qui progressait dans les rangs de l'équipe réserve, après avoir joué avec Basconia et le Bilbao Athletic, et il était prêté à Elche, loin des calculs de l'équipe première.

Mais une série de circonstances imprévues a changé le cours de sa vie. Le deuxième gardien, Iago Herrerín, s'est blessé, tandis qu'Alejandro Remiro a refusé de prolonger son contrat, ce qui a poussé le club à rappeler Simón seulement 20 jours après son prêt.

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Beaucoup pensaient que son retour serait une solution provisoire pour combler le vide, mais le jeune gardien a saisi sa chance et a réussi à s'imposer progressivement, jusqu'à devenir le premier choix dans les buts de l'équipe.

Un an seulement plus tard, il a été sacré avec la sélection espagnole championne d'Europe des moins de 21 ans, sous la direction de Luis de la Fuente, une étape importante qui a renforcé sa confiance en lui et sa place parmi les talents montants du football espagnol.

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Des doutes persistants et des performances qui imposent le respect

Simón a connu une progression remarquable au cours des années suivantes, notamment dans sa capacité à jouer le ballon au pied et à participer à la construction du jeu, l'une des caractéristiques essentielles qui l'ont rendu adapté au style de jeu de la sélection espagnole.

Luis Enrique a été l'un des entraîneurs qui lui ont accordé confiance et patience, après avoir perçu son potentiel dans ce domaine, tandis que Simón attribue sa progression au travail continu, à l'analyse minutieuse des performances et à l'entraînement, ainsi qu'à sa possession du courage nécessaire pour prendre des décisions sous pression.

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Pour autant, le débat sur sa légitimité à garder les buts de la sélection espagnole ne s'est pas arrêté. Il a fait l'objet de nombreuses critiques, et son poste est resté sujet à discussion en présence de gardiens de talent, au premier rang desquels David Raya, le gardien d'Arsenal, et Joan García.

À un moment donné, De la Fuente a souligné que Simón avait subi un traitement dur pendant une longue période, mais il n'a pas renoncé à sa confiance en lui et a continué de lui confier des responsabilités, jusqu'à ce qu'il devienne l'un des piliers essentiels de la sélection.

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Durant la période où la sélection espagnole a été sacrée championne du monde, Simón a été l'un des éléments les plus marquants de l'équipe, après avoir encaissé le plus faible nombre de buts et remporté le trophée du Gant d'or.

Ses filets n'ont tremblé qu'une seule fois durant tout le tournoi, tandis qu'il a gardé sa cage inviolée lors de sept matches, et sa plus longue série sans encaisser de buts a atteint environ 650 minutes, battant le précédent record de 517 minutes, qui était détenu par le gardien italien Walter Zenga lors de l'édition 1990.

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Malgré ces chiffres exceptionnels, Simón a abordé sa réalisation avec une humilité remarquable, minimisant la difficulté de sa mission, et a dit en plaisantant : « Si mes gants pouvaient parler, ils diraient qu'ils n'ont pas travaillé aussi dur que les gants des autres gardiens de but. »

Mais ce qui distingue Simón ne se limite pas aux arrêts et au maintien de sa cage inviolée, cela s'étend à la grande confiance que lui accordent ses coéquipiers et à sa capacité à participer à la construction du jeu, un élément important dans la philosophie de la sélection espagnole.

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Du trophée Zamora au trône des gardiens du monde

Le sacre de Simón au trophée Yachine a couronné une carrière faite de travail continu, après avoir réalisé une série de performances au niveau des clubs et de la sélection, depuis ses participations à la Ligue des nations et au Championnat d'Europe, jusqu'à son éclat avec l'Athletic Bilbao.

Lors de la saison 2023-2024, il a reçu le trophée Zamora, décerné au gardien affichant le plus faible ratio de buts encaissés en championnat espagnol, devenant ainsi le premier gardien de l'histoire de l'Athletic Bilbao à le remporter depuis Iribar en 1970.

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Quant au vote pour le Ballon d'Or, Simón a récolté 351 points, devançant de 128 points David Raya, deuxième, tandis que Thibaut Courtois est arrivé troisième.

Le gardien espagnol s'était approché du trophée il y a deux ans, lorsqu'il avait occupé la deuxième place derrière l'Argentin Emiliano Martínez, après avoir totalisé 213 points, avant que sa présence sur la liste des nommés ne recule au cours de l'année dernière.

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Ainsi, il est passé d'un gardien entouré de points d'interrogation à un favori clairement désigné dans la course des gardiens de but, confirmant que l'excellence n'a pas toujours besoin d'une personnalité démonstrative ou d'une présence médiatique tapageuse.

Une décision qui a changé sa vie et le renoncement au vacarme des réseaux sociaux

En dehors des terrains, Simón préfère rester loin de la lumière et se décrit comme une personne timide dans ses relations avec les inconnus, tandis que ses amis et ses voisins affirment que sa personnalité change totalement lorsqu'il est en compagnie de ses proches.

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Il a pris une décision importante en renonçant à ses comptes sur les réseaux sociaux, après avoir découvert que suivre ce qu'on écrit à son sujet affectait directement son état psychologique.

Il ressentait une grande frustration en lisant les commentaires négatifs et, à l'inverse, vivait un état d'euphorie exagérée en lisant les éloges, ce qui l'a poussé à s'éloigner de ce monde et à se concentrer sur sa vie et son travail sur le terrain.

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L'étape la plus importante est survenue en 2024, lorsqu'il a prolongé son contrat avec l'Athletic Bilbao jusqu'en 2029, sans clause libératoire, un message clair sur son attachement au club et son désir d'accomplir son ambition sous le maillot de l'équipe basque.

Simón ne cherchait pas à rejoindre un club plus grand ni une opportunité lui garantissant une participation régulière à la Ligue des champions, mais il a choisi de rester à l'endroit qui a forgé sa personnalité footballistique, et a dit clairement : « Je dois tout ce que je possède dans ma vie au club de l'Athletic. »

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Cette démarche revêt une importance supplémentaire au regard de la politique de l'Athletic Bilbao qui repose sur les joueurs basques, ce qui rend la lutte pour les titres européens et les récompenses individuelles plus difficile par rapport aux clubs dotés de moyens financiers et d'un éventail de choix plus larges.

Pour autant, Simón a réussi à devenir le premier gardien espagnol à être sacré du trophée Yachine, réalisant un exploit historique sans renoncer à son identité ni s'éloigner de ses racines.

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Le garçon qui n'a pas oublié son village

Le détail le plus marquant de l'histoire de Simón réside peut-être dans son enfance au village de Murgia, où le village manquait d'eau potable, et où il devait souvent aider ses grands-parents à remplir les récipients à partir de la citerne d'eau.

Malgré son passage vers un monde totalement différent, le gardien espagnol n'a pas rompu son lien avec sa ville natale. Lors de l'une de ses dernières visites, il est arrivé au volant de la voiture qu'il utilise depuis huit ans, et il a rassemblé les enfants du village autour de lui pour jouer au football, comme s'il était redevenu l'un d'eux, un enfant à nouveau.

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Cette image résume une grande partie de la personnalité de Simón : un joueur parvenu au sommet du football mondial, mais qui n'a pas considéré le succès comme une justification pour renoncer à son ancienne vie ou aux personnes qui l'ont accompagné à ses débuts.

La nuit de son sacre, le trophée n'était pas pour lui une simple reconnaissance d'une supériorité technique sur les autres gardiens de but, mais une occasion de rendre la pareille à tous ceux qui l'ont aidé à atteindre ce niveau.

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De son entraîneur disparu Koldo Azua, à la légende du club Iribar, en passant par ses parents, ses amis et ses coéquipiers, Simón a tenu à souligner que cet exploit n'était pas le fruit d'un parcours individuel.

C'est peut-être précisément pour cette raison qu'Unai Simón mérite ce sacre : non seulement parce qu'il a arrêté les ballons, battu des records et gardé sa cage inviolée, mais parce qu'il n'a pas laissé la célébrité changer le regard qu'il porte sur lui-même ou sur les autres.

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Alors, estimes-tu encore que ce garçon qui déchirait ses pantalons chaque fois qu'il jetait son corps sur les terrains de terre et d'asphalte, provoquant le mécontentement de sa mère, ne mérite pas de devenir le meilleur gardien de but du monde ?