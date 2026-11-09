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Dayot Upamecano dispose-t-il d’une clause libératoire dans son nouveau contrat avec le Bayern Munich ? Interrogé à ce sujet, Max Eberl n’apporte guère de précisions.

Après le match du club le plus titré d’Allemagne samedi face au 1. FSV Mayence 05 (2-1), le directeur sportif du FCB a été interrogé précisément sur les récentes rumeurs de transfert concernant le défenseur central français. Le contrat d’Upamecano comporterait également une clause libératoire qui lui permettrait de quitter le club avant son terme.

Eberl n’a toutefois pas souhaité s’exprimer sur le sujet : « Je ne suis pas ici pour parler des détails du contrat. Une chose est claire : nous avons prolongé le contrat d’Upamecano et nous sommes absolument heureux d’y être parvenus. Pour être honnête, il se sent extrêmement bien ici », a-t-il déclaré juste après le coup de sifflet final.

Le média français Foot Mercato avait auparavant rapporté que le Paris Saint-Germain, notamment, s’intéressait de près au joueur clé du club munichois. Selon ces informations, le grand club de Ligue 1 souhaiterait activer la clause libératoire qui figurerait dans le contrat d’Upamecano, bien qu’elle n’ait pas été officiellement confirmée, et recruter le défenseur pour un montant fixé à 65 millions d’euros. Un transfert serait possible dès l’été prochain.

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Le Français n’a prolongé qu’en février son contrat avec le club le plus titré d’Allemagne jusqu’en 2030. Les dirigeants du Bayern auraient toutefois fait des concessions et accepté d’inclure une telle clause dans son contrat.

Getty Images

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Qui Dayot Upamecano pourrait-il remplacer au PSG ?

Le PSG cherche un successeur à long terme à son patron de la défense, Marquinhos. Le joueur de 32 ans, qui évolue au club depuis déjà 13 ans et est devenu une véritable légende à Paris, est encore sous contrat dans la capitale française jusqu’en 2028.

L’été prochain ou, au plus tard, après la saison 27/28, les Parisiens devraient donc chercher un remplaçant de grande qualité. Upamecano, de quatre ans son cadet, pourrait rapidement s’imposer comme une option.

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Le défenseur du Bayern s’est à nouveau illustré la semaine dernière, lorsqu’il a complètement neutralisé l’attaquant Julian Alvarez lors de la victoire 2-0 de son club sur le terrain de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. À Munich, il est depuis longtemps le patron de la défense, Jonathan Tah et Min-jae Kim se relayant à ses côtés.

Upamecano a rejoint le Bayern en 2021 en provenance du RB Leipzig, contre une indemnité de transfert de 42,5 millions d’euros. Cette saison, il a inscrit trois buts en douze matches officiels, toutes compétitions confondues, pour le FCB.