Partager Suivez GOAL sur Google

Didier Drogba, légende du football ivoirien et ancien présentateur de la cérémonie du Ballon d'Or, s'est exprimé sur les résultats de l'édition 2026 du trophée, mettant en lumière la défaite de Kylian Mbappé dans la course au sacre, après avoir terminé à la deuxième place derrière l'Anglais Harry Kane, avec seulement 28 points d'écart.

Publicité

Le capitaine de la sélection anglaise a réalisé une saison impressionnante, après avoir inscrit 73 buts et délivré 8 passes décisives, contribuant au sacre du Bayern Munich dans trois compétitions : le championnat d'Allemagne, la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Allemagne, confirmant ainsi son statut parmi les meilleurs attaquants du football mondial.

Kane est devenu le premier joueur anglais à remporter le Ballon d'Or depuis 25 ans, et plus précisément depuis la victoire de Michael Owen pour ce trophée en 2001.

De son côté, Mbappé a livré un niveau remarquable lors de la Coupe du monde, après avoir mené la France à la quatrième place et terminé meilleur buteur du tournoi avec 10 buts, devenant ainsi le seul détenteur de la tête du classement des buteurs historiques du Mondial, tandis que Kane a inscrit 6 buts et conduit l'Angleterre à la médaille de bronze.

Parmi les principaux facteurs qui ont également joué un rôle dans le fait que Mbappé n'ait pas remporté le trophée, figure sa saison sans titre avec le Real Madrid, au moment où Kane dominait sur le plan national le football allemand avec le géant bavarois.

Publicité Publicité

Drogba est revenu sur les raisons de la défaite du capitaine de la sélection française, qui est l'un de ses joueurs préférés, soulignant que son image auprès de l'opinion publique et la vaste campagne médiatique qui l'a accompagné ont peut-être affecté négativement ses chances de remporter le trophée.

Related Topics

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 CEL

Drogba a déclaré, dans des propos accordés au journal « Le Parisien » : « Je pense que si Mbappé avait remporté la Coupe du monde, il aurait été sacré Ballon d'Or deux fois de suite. »

Il a ajouté : « C'était très serré, d'autant plus qu'il affiche des niveaux formidables avec le Real Madrid. De plus, Harry Kane n'a pas remporté la Ligue des champions non plus. Je ne sais pas, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. »

Publicité

La star ivoirienne a poursuivi : « Cela est peut-être aussi lié à l'image négative qui s'est forgée à son sujet. En France, on est très durs avec Mbappé en particulier, et avec les joueurs aux prises de position affirmées en général, et Mbappé est de ce type de joueurs. »

Drogba a expliqué que certains supporters préfèrent les joueurs plus discrets et moins sujets à la controverse, déclarant : « Parfois, on préfère les joueurs qui apparaissent sous un jour plus policé et plus posé, mais il est inutile d'essayer de changer la personnalité de Mbappé, car sa vraie nature finira par ressortir tôt ou tard. »

Publicité

Il a conclu ses propos en insistant sur la nécessité pour Mbappé de rester fidèle à sa véritable personnalité et de ne pas feindre pour plaire aux autres, ajoutant : « Il doit rester fidèle à lui-même, même si cela signifie mener un véritable combat pour lui. »

Mbappé occupe la deuxième place au classement des buteurs du championnat d'Espagne cette saison avec 13 buts, derrière Raphinha, en tête du classement avec 15 buts.

Publicité

De manière générale, Mbappé a disputé 16 matchs avec le Real Madrid toutes compétitions confondues cette saison, au cours desquels il a réussi à inscrire 17 buts et à délivrer 3 passes décisives.