Drogba aurait voulu revenir à Marseille : "Mon plus grand regret"

Dans des propos accordés au CFC, Didier Drogba est revenu sur le plus grand regret de sa carrière et il concerne l'OM.

Didier Drogba aurait aimé revenir à l'OM, un club qui l'a "marqué à vie". Dans un entretien au CFC, l'Ivoirien, fraîchement retraité, revient sur une carrière bien remplie avec une pointe de nostalgie.

"De quoi je suis le plus fier ? Avoir pu partager et toucher le coeur des supporters. J'ai été un supporter moi aussi, et là j'ai eu la chance d'évoluer dans les meilleurs clubs. A l'OM, à Chelsea, à Galatasaray, tous les autres clubs... Je me suis toujours senti privilégié", s'est remémoré Drogba, désormais entièrement tourné vers sa nouvelle mission caritiative :

"Quand on est mis en avant il faut savoir profiter de cela pour faire passer des messages de paix. Mon intervention, ça a été pour montrer aux gens que moi, qui vient de l'ouest, lui qui vient du nord, lui du sud etc... On est là, on était ensemble ! On priait toujours avant les matches. C'est beau, c'est fort. J'ai toujours dit : à partir du moment où tu as une opinion tu fais de la politique. Après il y a différentes sortes de politiques. Moi je me suis consacré à ma fondation et ai fait de la politique à ma manière, en faisant du social, en aidant les gens. En Côte d'Ivoire, personne ne peut te dire : "Didier est de tel parti", ceux qui diront ça sont des menteurs. Ce privilège, je veux le garder le plus longtemps possible", précise néanmoins l'ancien joueur de Chelsea, qui ajoute qu'il ne partage pas la même ambition qu'une personnalité politique comme George Weah.

"George Weah est un exemple. A 40 ans, il n'avait pas décidé d'être président de la République. Je ne l'ambitionne pas"., a ajouté Drogba au micro du Canal Football Club, très nostalgique au moment dévoquer l'OM et ses regrets vis à vis du club marseillais :

"Le meilleur moment de ma carrière ? Il y en a quelques uns quand même, jouer pour mon club de coeur, Marseille, ça n'a pas de prix. On ne me posera plus la question quand est-ce que je vais y retourner maintenant (rires). C'est un club qui m'a marqué à vie.Mon regret ? J'aurais été curieux de voir comment ça se serait passé si j'étais revenu à Marseille. Investir dans l'OM ? Ah oui. Si j'avais les moyens de le faire je le ferai parce que c'est un volcan qui dort. Un jour ou l'autre il va exploser et ce sera l'un des meilleurs clubs au monde, si ce n'est le meilleur".