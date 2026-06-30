Peu après l’élimination des Oranje au Mondial, Valentijn Driessen, chef du service football de De Telegraaf, s’exprime sans détour sur Jan Paul van Hecke. Le défenseur central, pourtant salué pour sa prestation contre le Maroc, ne convainc pas le journaliste.

« Je le trouve un peu surestimé. Je ne suis pas encore convaincu », déclare Driessen au sujet du défenseur central de l’équipe nationale néerlandaise dans le podcast Kick-Off, quelques heures après l’élimination dramatique en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Son collègue Mike Verweij se montre beaucoup plus positif au sujet de la prestation de Van Hecke lors de la Coupe du monde. « C’est lui qui s’est le plus battu sur le terrain. Quand on joue aussi mal, il faut au moins se battre », déclare-t-il à propos du défenseur qui est notamment entré en collision avec Ismael Saibari et a même continué à jouer avec la tête ensanglantée.

Driessen pointe immédiatement les axes d’amélioration du défenseur central de 26 ans : « Il s’agit aussi de marquer son homme, des actions que l’on mène, de la façon dont on se comporte avec le ballon, etc. »

« Je ne le vois pas encore tout à fait, mais Tottenham Hotspur, lui, le voit. Alors peut-être que je me trompe complètement et qu’il va progresser », ajoute Driessen, qui reste néanmoins optimiste concernant cette recrue de 60 millions d’euros du club londonien.

Van Hecke a été le partenaire attitré du capitaine Virgil van Dijk en défense lors des quatre matches disputés par les Pays-Bas au Mondial. Lors de la phase de groupes contre la Tunisie (victoire 3-1), le défenseur central a inscrit son premier but sous le maillot orange.

Selon les statistiques de Voetbalzone, Van Hecke a reçu la meilleure note de l’équipe (7,5), mais cela n’a pas suffi à éviter une élimination prématurée de la Coupe du monde.