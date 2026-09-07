Valentijn Driessen se montre extrêmement critique envers Mexx Meerdink dans Kick-Off, le podcast de De Telegraaf. Selon le chef de la rubrique football, l’attaquant de l’AZ a encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre le très haut niveau.

Meerdink a marqué dimanche contre le sc Heerenveen d’une magnifique manière, de l’extérieur de la surface de réparation. Les joueurs d’Alkmaar se sont imposés 2-3 en Frise et, avec quinze points en cinq matches, ils sont leaders de l’Eredivisie VriendenLoterij.

Ce superbe but ne séduit pas vraiment Driessen : « Comme l’a dit à juste titre Wim Kieft, pendant les 70 premières minutes, on n’a pas vu Meerdink. Là, c’est vraiment un mollasson, vraiment. Il ne travaille pas pour l’équipe et ne montre aucune agressivité. »

« Il lui en faut beaucoup plus s’il veut, par exemple, devenir l’avant-centre de l’équipe de Pays-Bas. Sur deux ou trois moments, tu peux peut-être rester l’avant-centre numéro un de l’AZ, mais avec l’équipe de Pays-Bas, ça ne passe vraiment pas », avertit Driessen à l’attention de Meerdink.

« Tu ne peux pas te faire déposséder du ballon aussi facilement, ni être aussi absent pendant la première heure du match », conclut le très critique Driessen, estimant que Meerdink, 23 ans, doit encore énormément progresser pour devenir un vrai joueur de tout premier plan.

Driessen n’est pas le seul à être parfois agacé par Meerdink. Kenneth Perez a lui aussi récemment porté un jugement sévère, après que l’attaquant a gâché une énorme occasion sur la pelouse de Fortuna Sittard.

« Ça peut presque vraiment me mettre en colère, la nonchalance avec laquelle Meerdink gère cette occasion. Tu sais que tu n’en auras probablement pas beaucoup. Ce n’est quand même pas une finition, ça ? », a lancé l’analyste d’ESPN, stupéfait.