Drame : un jeune talent de l'Ajax, auteur de 18 matches en Eredivisie, doit subir une opération chirurgicale

Jan Faberski s'est gravement blessé au genou, a annoncé l'attaquant du PEC Zwolle sur les réseaux sociaux. Le gaucher, prêté par l'Ajax, doit subir une opération et ne pourra pas jouer pour le moment.

Faberski s'est blessé lors du match de qualification pour l'Euro entre la Pologne U21 (4-1) et l'Arménie U21 la semaine dernière.





Il a réagi à ce drame personnel sur Instagram. « C'est difficile et douloureux d'écrire que je ne pourrai pas faire ce que j'aime le plus pendant un certain temps. Mais je reste positif et je sais que je reviendrai plus fort que jamais. »

« Je vais subir une opération et un long chemin de convalescence m’attend. Je relève ce défi avec une énergie positive et je suis reconnaissant envers les personnes qui me soutiennent », conclut-il.

Faberski est prêté cette saison au PEC Zwolle. Jusqu’à présent, il a surtout joué en tant que remplaçant. Il a délivré deux passes décisives pour les Blauwvingers. Il n’a pas encore marqué en 18 matches de l’Eredivisie VriendenLoterij.











