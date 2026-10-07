Les déclarations de Cristiano Ronaldo ont suscité un vif intérêt de la part des médias internationaux, après la publication d'un long communiqué de plus de 2 000 mots, dans lequel il a brisé le silence au sujet de la crise qui a éclaté au sein de la sélection du Portugal, à la suite de son départ de l'équipe pendant la trêve internationale.

Au vu du statut mondial dont jouit le capitaine du Portugal, il était naturel que ce communiqué retienne fortement l'attention. Les médias ont ainsi analysé les détails révélés par Ronaldo concernant les coulisses de son différend avec l'entraîneur Jorge Jesus, ainsi que les promesses qu'il affirme lui avoir été faites lors de réunions privées, avant que la crise ne prenne un tour plus virulent.

Le journal portugais « A Bola » a rapporté les réactions des journaux espagnols, anglais et français.

Le « séisme » Ronaldo en Espagne

La presse espagnole a mis en lumière ce que le journal « Marca » a qualifié de « séisme » provoqué par les déclarations de Ronaldo, en se concentrant particulièrement sur les coulisses dévoilées par le joueur âgé de 41 ans.

Le journal a souligné que les promesses relatives à la gestion de l'état physique de Ronaldo, formulées par Jorge Jesus lors de réunions privées en présence de Simon Coutinho, le directeur sportif du club d'Al-Nassr, ont été totalement contredites par ce qui s'est produit par la suite devant les médias.

« Marca » s'est également arrêté sur l'une des principales surprises du communiqué de Ronaldo, à savoir sa révélation qu'il était prêt à mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde 2026, avant de revenir sur sa décision après l'insistance de Pedro Proença, le président de la Fédération portugaise de football, lors du vol retour depuis les États-Unis.

L'Angleterre raconte les détails de la « rupture amère »

En Angleterre, les médias ont traité l'affaire comme l'un des signes de la fin d'une ère au sein de la sélection portugaise.

Le journal « The Athletic » a livré un récit détaillé de la chronologie dévoilée par Ronaldo, depuis le plan initial qui prévoyait qu'il ne participe pas face à la Norvège et au Danemark, en passant par la décision surprise de l'envoyer s'échauffer face à la Norvège sans qu'il n'entre en jeu, jusqu'au refus de Jorge Jesus de s'en tenir à la formule dont Ronaldo affirme qu'elle avait été convenue au préalable pour clarifier la crise devant les médias.

Quant à « Sky Sports », le média a évoqué un « goût amer » laissé par la rupture entre Ronaldo et la sélection, tout en indiquant dans le même temps que le joueur n'envisage pas de prendre sa retraite internationale, et qu'il s'est au contraire déclaré prêt à se soumettre à toute sanction disciplinaire que la Fédération portugaise de football pourrait lui infliger en raison de son départ du rassemblement.

De son côté, le journal « Daily Mail » a qualifié le communiqué de Ronaldo de « communiqué étrange », en relevant qu'il contenait des « excuses en huit points » que le joueur a réclamées à l'entraîneur du Portugal, ainsi que son évocation de ses discussions secrètes avec Jesus et de la comparaison qu'il a établie avec les deux légendes Pelé et Maradona, alors que son avenir avec la sélection demeure incertain.

Un « drame psychologique » en France

Le journal français « L'Équipe » a quant à lui choisi de décrire ce qui se passe comme un « drame psychologique » aux dimensions sans précédent.

Le journal a souligné que la crise survient à un moment sportif sensible pour Ronaldo, mais s'est particulièrement arrêté sur le moment choisi pour la publication de son communiqué, intervenu quelques heures seulement avant les adieux de son rival historique Lionel Messi à la sélection argentine.

ESPN révèle l'« ultimatum » de Ronaldo

Aux États-Unis, la chaîne « ESPN » a accentué la portée de l'affaire, en s'appuyant sur ses propres sources, affirmant que Ronaldo a adressé une sorte d'ultimatum, assurant qu'il ne reviendra pas en sélection portugaise tant que Jorge Jesus restera en poste comme sélectionneur.

Selon la chaîne, la colère de Ronaldo s'est accrue après que Jesus n'a pas exécuté ce que le joueur affirme lui avoir été promis, à savoir fournir une clarification ou des excuses publiques lors de la conférence de presse au sujet de l'épisode de sa convocation à l'échauffement face à la Norvège sans participer au match.

En revanche, la chaîne qatarienne « Al Jazeera » s'est concentrée sur l'autre versant du communiqué de Ronaldo, à savoir ses excuses explicites adressées aux supporters et à ses coéquipiers pour son départ soudain du rassemblement, tout en reconnaissant que la responsabilité de porter le brassard de capitaine de la sélection donne un poids plus important à tout acte venant de sa part.

« C'ego'7 » : la moquerie gagne les radios

Les échos de la crise ne se sont pas limités aux journaux et aux chaînes de télévision, puisqu'elle a également été abordée par les émissions radiophoniques et les podcasts en Espagne.

Dans l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER », les responsables de l'émission ont choisi de qualifier l'affaire de « C'ego'7 », en une allusion ironique à l'ego de Ronaldo, et plus précisément à ses propos sur Pelé et Maradona dans le cadre de la défense de son statut et de son histoire avec la sélection portugaise.