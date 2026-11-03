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Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traduit par

Doué égale Benzema et se rapproche du trône de Mbappé en Ligue des champions

Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions
Désiré Doué
K. Benzema
Kylian Mbappé
Espagne
France

Le prodige de Paris s'invite dans l'histoire de la France

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Désiré Doué a continué d'affirmer sa place parmi les plus grands talents français en Ligue des champions, après avoir réalisé un exploit remarquable lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Villarreal, ce mardi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, se plaçant ainsi aux côtés de l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football français.

Doué a inscrit l'un des quatre buts du Paris Saint-Germain en première mi-temps, portant son total à 13 buts en Ligue des champions avant ses 22 ans, égalant ainsi le record de son compatriote Karim Benzema.

Selon les statistiques de Stats du Foot, Doué est le deuxième joueur au classement des Français les plus prolifiques de l'histoire de la compétition continentale dans cette tranche d'âge, derrière Kylian Mbappé et ses 21 buts.

La même source a par ailleurs souligné que la star française est une icône de la victoire au Paris Saint-Germain, précisant que l'équipe de l'entraîneur Luis Enrique ne perd pas lorsque Doué marque, et expliquant : « Doué a marqué lors de 30 matchs officiels avec le Paris Saint-Germain, remportés tous par l'équipe, sans nul ni défaite. »

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Le quadruplé parisien est intervenu en un temps record (16 minutes et 2 secondes) grâce à Vitinha, Doué, Mayulu et Ruiz.

À lire aussi : Vidéo : un quadruplé en un temps record, le Paris Saint-Germain pulvérise le record historique du Real Madrid

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