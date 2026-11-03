Doué égale Benzema et se rapproche du trône de Mbappé en Ligue des champions

Désiré Doué a continué d'affirmer sa place parmi les plus grands talents français en Ligue des champions, après avoir réalisé un exploit remarquable lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Villarreal, ce mardi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, se plaçant ainsi aux côtés de l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football français.

Doué a inscrit l'un des quatre buts du Paris Saint-Germain en première mi-temps, portant son total à 13 buts en Ligue des champions avant ses 22 ans, égalant ainsi le record de son compatriote Karim Benzema.

Selon les statistiques de Stats du Foot, Doué est le deuxième joueur au classement des Français les plus prolifiques de l'histoire de la compétition continentale dans cette tranche d'âge, derrière Kylian Mbappé et ses 21 buts.

La même source a par ailleurs souligné que la star française est une icône de la victoire au Paris Saint-Germain, précisant que l'équipe de l'entraîneur Luis Enrique ne perd pas lorsque Doué marque, et expliquant : « Doué a marqué lors de 30 matchs officiels avec le Paris Saint-Germain, remportés tous par l'équipe, sans nul ni défaite. »

Le quadruplé parisien est intervenu en un temps record (16 minutes et 2 secondes) grâce à Vitinha, Doué, Mayulu et Ruiz.

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