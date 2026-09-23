Il semble que Musab Al-Juwayr, la vedette d'Al-Qadisiya et de la sélection saoudienne, ait été frappé d'une double sanction, après la grande polémique qu'il a provoquée quelques jours seulement avant le coup d'envoi de la Coupe du Golfe arabe dans sa vingt-septième édition, la « Gulf 27 ».

La sélection saoudienne affronte son homologue koweïtien, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, lors de la première journée de la phase de groupes de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabe.

La rencontre a été marquée par la titularisation de Saleh Abou Al-Shamat avec l'Arabie saoudite, celui-ci portant le maillot numéro 7 que revêtait Musab Al-Juwayr avec la sélection saoudienne au cours des dernières périodes.

Cela intervient après l'exclusion d'Al-Juwayr de la liste de la sélection saoudienne participant à la Coupe du Golfe, quelques jours seulement avant le coup d'envoi, et ce pour des raisons disciplinaires qui n'ont pas été révélées officiellement.

La vedette d'Al-Qadisiya craint de perdre son numéro favori, que rend célèbre la star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, en cas de retour dans le groupe lors des prochains rassemblements.

Il convient de rappeler que le joueur de 23 ans a précédemment disputé 39 matches avec la sélection saoudienne dans différentes compétitions, au cours desquels il a réussi à inscrire 6 buts et à délivrer 4 passes décisives.

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