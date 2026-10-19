L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a affirmé à de nombreuses reprises qu'il ne s'arrêtait pas pour passer en revue ses statistiques.

Flick accorde une importance relative aux records qu'il continue d'établir avec le Barça, le dernier en date étant d'avoir égalé le meilleur départ de l'histoire de la Liga, après avoir réalisé un sans-faute lors des neuf premières journées.

Le journal Mundo Deportivo a indiqué que Flick atteindrait sa 100e victoire avec le Barça s'il l'emporte demain, mardi, face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Depuis son arrivée au club catalan à l'été 2024, Hansi Flick a dirigé le Barça lors de 129 matches toutes compétitions officielles confondues. Ces victoires ont offert au Barcelone deux titres en Liga, deux titres en Supercoupe d'Espagne et un titre en Coupe du Roi.

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Quant à Luis Enrique, l'entraîneur de Paris, qui tentera d'empêcher Flick d'atteindre ce chiffre, il a remporté 100 victoires en 126 matches avec le Barcelone, soit en trois matches de moins, avec un pourcentage de 79,3 %.

Enrique est le seul entraîneur de l'histoire du Barcelone à avoir eu besoin du plus faible nombre de matches pour atteindre cet accomplissement, tandis que Pep Guardiola a eu besoin de 139 matches pour réaliser la même performance avec l'équipe catalane.

Luis Enrique a achevé son passage au Barcelone après avoir remporté 138 victoires en 181 matches, avec un pourcentage de 76,2 %. Le bilan de Flick suit la même direction, puisque son pourcentage de victoires atteindra 77,5 % une fois la barre des 100 victoires franchie. Et sa moyenne de victoires pourrait devenir encore plus impressionnante au fil de son parcours.

Flick s'appuie toujours sur une approche qui engrange les victoires et perd rarement. Sur les 128 matches disputés par le Barça sous sa direction jusqu'à présent, l'équipe n'a connu la défaite qu'à 19 reprises.

En comptabilisant les dix matches qui se sont terminés sur un nul, un bilan faible comparé aux équipes dirigées par d'autres entraîneurs, le pourcentage de matches que le Barça n'a pas perdus atteint 85 %, un excellent pourcentage, tandis qu'Enrique est parvenu à un taux de 88 %.