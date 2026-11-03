Aston Villa n'arrive pas au Camp Nou en invité qui chercherait simplement à faire bonne figure, mais comme l'une des attaques les plus redoutables d'Europe cette saison.

L'équipe d'Unai Emery, qui ne s'est jamais imposée dans l'antre de Barcelone, aborde cette rencontre avec un chiffre effrayant et deux armes meurtrières en tête de la course au meilleur buteur de la Ligue des champions, ce qui place la défense blaugrana face à un véritable test ce soir.

Aston Villa se présente ce soir comme un invité de taille à Barcelone, avec la deuxième meilleure attaque de la Ligue des champions cette saison, forte de 12 buts, à égalité avec Liverpool et devancée uniquement par le Paris Saint-Germain, leader avec 13 buts, tandis que Barcelone occupe la quatrième place avec 11 buts.

Emery s'appuie sur un duo de feu qui porte le rêve européen des Villans, à savoir Ross Barkley (32 ans) et Nicolas Jackson (25 ans), chacun ayant inscrit 3 buts jusqu'à présent, ce qui les place sérieusement dans la course au Soulier d'or de la compétition.

Prochains matchs BAR Ligue des Champions 15:00 AVL Regarder

Le parcours du club anglais dans la compétition confirme sa puissance offensive : après une victoire palpitante 3-2 face au Club Bruges en ouverture, il a écrasé Fenerbahçe sur un score de 6-0, avant de s'imposer 3-1 contre le Viking Stavanger lors de sa dernière journée. De son côté, Barcelone a démarré fort avec une victoire 5-1 face à Feyenoord et 4-1 contre Galatasaray, avant de s'incliner 4-2 face au Paris Saint-Germain.

Malgré la supériorité statistique de Barcelone dans la possession avec 61,7 %, selon les statistiques du journal espagnol « Mundo Deportivo », et une précision de passes atteignant 92 %, la plus élevée de la compétition, face à 49,3 % de possession et 88 % de précision de passes pour Aston Villa, qui occupe la dix-septième place de ce classement, le véritable danger réside dans l'efficacité devant le but.

Nicolas Jackson ne se contente pas de marquer, il occupe également la deuxième place dans la liste des joueurs les plus adroits devant le but avec 8 tirs cadrés, à égalité avec Harry Kane et à une seule longueur de Kylian Mbappé, leader avec 9 tirs cadrés.

Le duo Barkley et le capitaine de l'équipe John McGinn (32 ans) portent par ailleurs une autre ambition historique, chacun comptant 4 buts dans l'histoire de ses participations européennes avec Aston Villa, ce qui les place à seulement 4 buts d'égaler le record de la légende Gary Shaw, meilleur buteur historique du club en Ligue des champions avec 8 buts entre 1981 et 1983.

À Barcelone, les buts se répartissent entre Lamine Yamal, Karim Adeyemi et Raphinha, chacun en ayant inscrit deux, et Raphinha n'a besoin que de cinq buts pour devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club dans la compétition, lui qui occupe actuellement la troisième place avec 20 buts, derrière Luis Suárez et Rivaldo (25 buts chacun) et Robert Lewandowski (23 buts).

Aston Villa aborde cette rencontre à la deuxième place du classement général avec 9 points, cherchant à rester parmi les huit premiers, tandis que Barcelone se bat pour les trois points afin d'éviter d'entrer dans des calculs de qualification compliqués après sa défaite face à Paris.