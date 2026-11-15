Double éclaircie au Barça : Flick attend une surprise inattendue

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Les calculs du Barça concernant la période à venir ne sont plus seulement liés aux résultats de l'équipe, mais aussi à sa capacité à récupérer des éléments influents à un moment sensible de la saison, après que les blessures se sont imposées dans les choix de Hansi Flick et ont placé l'entrejeu face à des épreuves difficiles.

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Le quotidien espagnol AS a indiqué que le processus de rétablissement de Rodri, milieu de terrain du Barça, se déroule mieux que prévu, après que le joueur a montré une évolution positive dans son programme de rééducation. Cela a conduit le staff médical à revoir la date fixée pour son retour, avec la possibilité d'écourter de plusieurs jours sa période d'absence et de lui offrir l'occasion de revenir à la compétition avant la date initialement prévue.

L'international espagnol s'était blessé au biceps fémoral de la cuisse droite le 3 novembre courant, lors de la confrontation face à Aston Villa en Ligue des champions. Bien que le communiqué médical publié par le Barça à l'époque n'ait pas précisé de durée d'absence, les premières fuites en provenance du club ont évoqué une possible absence des terrains comprise entre quatre et cinq semaines.

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Sur la base de ces estimations, il a été question d'un possible retour de Rodri le 8 décembre, à l'occasion de la confrontation contre son ancien club, Manchester City, sur la pelouse du Spotify Camp Nou, dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Mais les progrès de son rétablissement ont modifié les calculs de manière positive.

Une date possible pour le retour de Rodri

Selon le quotidien AS, la nouvelle date avancée pour le retour de Rodri est le 2 décembre, lorsque le Barça recevra l'Atlético Madrid dans un match avancé par rapport à sa date en Liga, en raison des engagements des deux équipes dans la Supercoupe d'Espagne.

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Le Barça n'exclut pas que Rodri obtienne le feu vert médical quelques jours avant cette date, avec la possibilité de l'intégrer dans la liste de l'équipe pour la confrontation contre le Deportivo le 29 novembre, afin de lui donner l'occasion de jouer quelques minutes et de retrouver progressivement le rythme des matchs, avant le test plus difficile face à l'Atlético Madrid.

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Les prévisions au sein du club évoquent la possibilité que le joueur soit prêt à débuter comme titulaire face aux Rojiblancos, si le processus de rétablissement se poursuit aux rythmes actuels et qu'aucune rechute ne survient.

Dani Olmo se rapproche également du retour

L'optimisme au sein du Barça ne se limite pas au cas de Rodri, puisqu'un climat de confiance règne concernant la disponibilité de Dani Olmo pour un retour sur les terrains face à Villarreal, lors du premier match de l'équipe après la fin de la trêve internationale actuelle.

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Olmo s'est blessé à l'adducteur gauche lors de la confrontation face au Paris Saint-Germain le 20 octobre dernier, et les prévisions laissent entrevoir la possibilité d'un retour après une absence d'un mois, ce qui correspond aux estimations initiales qui avaient fixé la durée de son rétablissement.

Ainsi, Flick pourrait récupérer l'ensemble de ses options au milieu de terrain dans les prochains jours, puisqu'il attend le retour d'Olmo avec la reprise de la compétition après la trêve internationale, tandis que Rodri, selon la nouvelle date possible, ne manquera que les deux confrontations face à Villarreal en Liga et au Sabah d'Azerbaïdjan en Ligue des champions, avant de devenir candidat à un retour face à l'Atlético Madrid.

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