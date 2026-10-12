Double coup dur pour Manchester United avant le déplacement à Madrid

Manchester United a subi un nouveau coup dur dans sa préparation du match contre l'Atlético Madrid en Ligue des champions, après l'absence de Kobbie Mainoo et de Luke Shaw à l'entraînement, ce qui a fait planer le doute sur leur participation à cette rencontre très attendue et accru la pression sur l'entraîneur Michael Carrick.

Le club devrait trancher plus tard sur la présence des deux joueurs dans le voyage vers la capitale espagnole, dans l'attente de connaître leur degré de disponibilité pour ce match sur lequel l'équipe compte pour retrouver son équilibre après un début de saison difficile.

Malgré l'absence de Shaw à l'entraînement, le club a précisé que le joueur bénéficiait d'une journée de repos qui lui était réservée, après avoir été titulaire lors du match nul 1-1 contre Tottenham en Premier League, samedi, avant d'être remplacé par Ayden Heaven dans le temps additionnel.

Le latéral anglais avait déjà manqué la rencontre de Manchester United face à l'équipe de Sabah lors de la phase de ligue de la Ligue des champions le mois dernier, en raison d'une blessure, ce qui place sa situation sous surveillance avant le prochain match.

En revanche, l'absence de Mainoo a suscité davantage d'inquiétude, le milieu de terrain ayant disputé l'intégralité de la rencontre face à Tottenham sans montrer de signes évidents de blessure, avant de manquer la séance d'entraînement du lundi matin.

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Le staff technique attend de connaître l'état des deux joueurs avant le départ pour l'Espagne, alors que Manchester United a besoin de stabilité sur le plan sportif et doit éviter de perdre des éléments importants à une étape clé de la saison, tandis que Carrick cherche à aligner la meilleure composition possible face à l'Atlético Madrid.