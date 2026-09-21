Le club d'Al-Nassr a encaissé un double coup avant la reprise des compétitions de la Roshn Saudi League, après qu'un de ses jeunes joueurs a subi une blessure qui l'écartera des terrains pour plusieurs semaines, une perte dont les répercussions s'étendent entre l'équipe première et l'équipe des moins de 21 ans, selon ce qu'a rapporté le journal saoudien « Arriyadiyah ».

Les examens médicaux auxquels s'est soumis Rakan Al-Ghamdi, le joueur d'Al-Nassr âgé de 21 ans, ont révélé une entorse du ligament du genou et une contusion du cartilage, sa période d'absence prévue se situant ainsi entre 4 et 6 semaines.

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La blessure survient à un moment très difficile pour Al-Ghamdi, qui bénéficiait d'une opportunité d'apparaître avec l'équipe première, après que l'entraîneur australien Ange Postecoglou a fait appel à ses services pour la première fois lors de la seconde période de la confrontation face aux Émiratis d'Al-Ain, à l'occasion de la journée inaugurale de l'AFC Champions League Elite, un match qui s'est soldé par une défaite d'Al-Nassr 4-0.

La perte pour Al-Nassr ne s'arrête pas à l'équipe première, puisque Al-Ghamdi était l'un des éléments de l'équipe des moins de 21 ans, et il s'est blessé lors du dernier entraînement avant la confrontation face à Damac, vendredi dernier, un match qui s'est terminé par une victoire d'Al-Nassr un but à zéro dans le cadre des compétitions de la Joy League Elite.

Par conséquent, Al-Nassr perd l'un de ses joueurs qui commençaient à se rapprocher des plans de l'équipe première, et dans le même temps il sera absent de l'équipe des jeunes à une étape où celle-ci a besoin de tous ses éléments, si bien que la blessure devient un double coup au niveau des deux équipes, surtout que la période d'absence s'étend à un mois ou plus.

Les joueurs de l'équipe première devraient reprendre les entraînements le lundi soir, après le repos accordé par le staff technique aux joueurs à l'issue de la confrontation asiatique, tandis qu'Al-Nassr se prépare à reprendre son parcours en Roshn Saudi League après la trêve avec une confrontation face à Al-Diriyah le 9 octobre prochain sur la pelouse d'Al-Awwal Park, dans le cadre de la huitième journée.

Al-Nassr occupe actuellement la troisième place au classement de la Roshn Saudi League avec 16 points, à deux longueurs du leader Al-Hilal, tandis que la blessure d'Al-Ghamdi vient compliquer les calculs du staff technique pour la période à venir, d'autant que le joueur avait commencé à obtenir une chance avec l'équipe première en plus de sa participation avec l'équipe des moins de 21 ans.