Double coup dur : l'absence de deux joueurs de l'Algérie confirmée face au Togo

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L'Algérie a encaissé un double coup dur, après la confirmation de l'absence de deux de ses stars pour le match face au Togo, prévu le 17 novembre courant, dans le cadre des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations.

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L'Algérie a décroché une précieuse victoire aux dépens de son hôte, le Togo, sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes samedi soir au stade Hocine Aït Ahmed, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027, prévue en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie.

Anis Hadj Moussa (Feyenoord), titularisé et auteur de la passe décisive face au Togo (1-0) samedi, sera absent pour le match retour à Lomé mardi soir.

La sélection algérienne a annoncé l'absence d'Anis pour la rencontre dans un communiqué officiel, ainsi que celle d'Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen). Les deux joueurs sont blessés.

Les deux joueurs s'étaient blessés la nuit dernière, et les examens médicaux réalisés dimanche matin ont confirmé leur indisponibilité pour le prochain match.

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La victoire face au Togo assure la qualification de la sélection algérienne pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

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Une précieuse victoire en terre algérienne

Rami Bensebaini a inscrit l'unique but de la rencontre, menant l'Algérie à engranger trois points importants grâce auxquels elle a conforté sa première place dans le groupe 9, après avoir porté son total à 7 points, tandis que le Togo reste bloqué à 3 points à la troisième place.

La Zambie occupe la deuxième place avec 4 points, tandis que le Burundi ferme la marche du groupe avec deux points, l'Algérie poursuivant ainsi son échappée en tête après trois journées d'éliminatoires.

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L'Algérie a entamé la rencontre avec un pressing offensif à la recherche d'un but précoce, et elle a eu sa première occasion à la 12e minute, lorsqu'Anis Hadj Moussa a décoché une frappe de l'extérieur de la surface de réparation, mais celle-ci est arrivée faiblement dans les mains du gardien Barcola.

La sélection algérienne a gâché une occasion franche d'ouvrir le score à la 23e minute, après que le ballon est parvenu à Mohamed El Amine Amoura à l'intérieur de la surface de but, se retrouvant seul face au gardien, mais il a tiré un ballon à ras de terre qui est étrangement passé à côté du poteau.

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Avant la fin de la première période, Amine Gouiri a failli donner l'avantage à l'Algérie, après s'être élevé sur un centre envoyé par Nabil Bentaleb à la deuxième minute du temps additionnel, mais sa tête est passée de peu à côté du poteau, la première mi-temps s'achevant sur un score vierge.

Au début de la seconde période, le Togo a tenté de prendre de court les locaux et a failli ouvrir le score à la 58e minute, après que Laba s'est élevé sur un centre à l'intérieur de la surface de réparation, mais sa tête est passée à côté du poteau.

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La réponse algérienne est venue rapidement par l'intermédiaire de Gouiri, qui a réussi à dribbler le gardien avant de tirer vers les filets, mais la défense est intervenue et a dégagé le ballon en corner.

La sélection algérienne a poursuivi son pressing jusqu'à réussir à déverrouiller la défense du Togo à la 76e minute, après que Hadj Moussa a adressé un centre précis à l'intérieur de la surface de réparation, repris par Bensebaini d'une tête puissante qui a logé le ballon au fond des filets, donnant l'avantage aux locaux avec le but qui a scellé la rencontre.

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Avec cette victoire, l'Algérie a conforté sa position en tête du groupe 9, avant que la confrontation entre les deux sélections ne se renouvelle mardi prochain, lorsque l'Algérie se rendra au Togo dans la capitale Lomé, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires.