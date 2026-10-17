Le Paris Saint-Germain est revenu du stade de Strasbourg avec une victoire précieuse (3-1), dans le cadre de la septième journée du championnat de France, mais il a subi un coup dur et inquiétant sur le plan des blessures, à seulement trois jours du choc attendu face au Barça en Ligue des champions.

La chaîne française RMC Sport a rapporté que le club parisien, qui a fait la différence grâce à l'éclat de ses remplaçants, a terminé la soirée avec des craintes concernant l'état physique de plusieurs de ses joueurs, au premier rang desquels le latéral portugais Nuno Mendes et l'ailier français Magnès Akliouche.

Malgré la difficulté de la rencontre et le recours de l'entraîneur Luis Enrique à une composition remaniée, le Paris Saint-Germain a réussi à renverser la situation et à s'imposer (3-1), avec la contribution des deux remplaçants Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Mais ce succès n'a pas été exempt de soucis avant le test européen à venir.

La blessure de Nuno Mendes bouleverse les plans de Luis Enrique

Nuno Mendes a quitté la pelouse sur blessure dans les dernières minutes, ce qui a suscité l'inquiétude au sein du staff technique, surtout à l'approche du duel décisif contre le Barça en Ligue des champions.

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Luis Enrique a déclaré en conférence de presse après la rencontre : « J'espère que la blessure n'est pas grave. Nous évaluerons la situation demain, et nous ne voulions pas prendre de risque. »

La situation s'est compliquée davantage après que le Paris Saint-Germain avait épuisé ses changements, l'équipe étant contrainte de terminer les minutes restantes à dix joueurs après la sortie du latéral portugais, en attendant d'y voir plus clair sur la nature de sa blessure et sur sa capacité à être présent lors du prochain match.

Un tacle appuyé qui fait polémique autour de la blessure d'Akliouche

Les craintes du Paris Saint-Germain ne se sont pas arrêtées à la blessure de Nuno Mendes, puisque Magnès Akliouche a été touché à la cheville dans les premières minutes de la rencontre, après un tacle appuyé du joueur de Strasbourg Guéla Doué.

L'action a provoqué le mécontentement au sein du club parisien, avec des interrogations sur l'absence de carton rouge à l'encontre du joueur de Strasbourg.

Le ralenti a montré que le pied de Doué s'était accroché à la cheville d'Akliouche lors d'une tentative d'aller chercher le ballon.

Ces deux blessures placent Luis Enrique devant d'importantes interrogations quant à ses choix avant la rencontre face au Barça, à un moment où l'équipe a besoin de disposer de toutes ses forces pour franchir ce test européen.

La situation devrait se préciser davantage après l'évaluation de l'état médical des joueurs, tandis que le Paris Saint-Germain attend les résultats des examens pour déterminer leurs chances de participer au match prévu mardi.