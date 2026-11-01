Les deux joueurs offensifs se sont blessés samedi lors du match au sommet de Bundesliga contre le Borussia Dortmund, conclu sur un score de 2-2, dès la première période et ont tous deux dû être remplacés. « Les deux blessures sont assez sérieuses », avait estimé le directeur sportif Max Eberl juste après le coup de sifflet final. Les examens approfondis ont confirmé ces craintes.
Saibari s'est déchiré le ligament de la syndesmose de la cheville droite lors d'un duel avec le gardien du BVB Gregor Kobel. Le Marocain de 25 ans a déjà été opéré avec succès. Une telle blessure entraîne généralement une absence de trois mois. Gnabry a subi une blessure musculaire à l'arrière de la cuisse gauche et devrait probablement revenir dans un à deux mois.
Le Bayern Munich ne donne aucune précision sur Michael Olise
Le Bayern Munich n'a en revanche donné aucune précision sur Michael Olise. Le Français de 24 ans, lui aussi touché contre le BVB, a été remplacé. Il se serait plaint de douleurs au genou. Sa disponibilité pour le duel de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, mardi, reste donc incertaine.
Outre Saibari et Gnabry, Luis Diaz et Jamal Musiala seront assurément absents. Diaz devrait revenir fin novembre après sa déchirure d'un faisceau musculaire, tandis que Musiala pourrait faire son retour dès samedi prochain contre le FSV Mayence 05 après sa déchirure des fibres musculaires. Harry Kane et Lennart Karl sont donc les seuls joueurs offensifs dont l'aptitude pour le duel contre l'Atlético est assurée.
Le gardien titulaire Manuel Neuer pourrait, lui, être de nouveau disponible mardi. Son remplaçant Jonas Urbig a également été touché contre Dortmund : lors d'un duel avec Carney Chukwuemeka, il a reçu le genou de ce dernier au visage.