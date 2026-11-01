Double choc : le Bayern Munich annonce les diagnostics concernant Ismael Saibari et Serge Gnabry

Les deux joueurs offensifs se sont blessés samedi lors du match nul 2-2 face au Borussia Dortmund, dans le choc au sommet de Bundesliga, dès la première période et ont tous deux dû être remplacés. « Les deux blessures sont assez sérieuses », a estimé le directeur sportif Max Eberl juste après le coup de sifflet final. Des examens approfondis ont confirmé ces craintes.

Saibari s’est rompu le ligament de la syndesmose de la cheville droite lors d’un duel avec le gardien du BVB Gregor Kobel. Le Marocain de 25 ans a déjà été opéré avec succès. Une telle blessure entraîne généralement une absence de deux à trois mois. Gnabry a subi une blessure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche et devrait vraisemblablement revenir plus vite.

Le Bayern Munich ne donne aucune précision sur Michael Olise

Le Bayern Munich n’a en revanche donné aucune précision sur Michael Olise. Le Français de 24 ans a lui aussi été remplacé contre le BVB après avoir été touché. Il se serait plaint de douleurs au genou. Sa disponibilité pour le duel de Ligue des champions face à l’Atlético Madrid mardi reste donc incertaine.

Outre Saibari et Gnabry, Luis Diaz et Jamal Musiala seront assurément absents. Diaz devrait revenir fin novembre après sa déchirure d’un faisceau musculaire. Musiala pourrait, lui, faire son retour dès samedi prochain contre le FSV Mayence 05 après sa déchirure de fibres musculaires. Les seuls joueurs offensifs dont la disponibilité est certaine pour le duel face à l’Atlético sont donc Harry Kane et Lennart Karl.

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Le gardien titulaire Manuel Neuer pourrait en revanche être de nouveau disponible mardi. Son remplaçant Jonas Urbig a lui aussi été touché contre Dortmund : lors d’un duel avec Carney Chukwuemeka, il a reçu le genou de ce dernier au visage.