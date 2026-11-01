Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
imago-sport-1085356127.jpgMIS
Nino Duit
Traduit par

Double choc : le Bayern Munich annonce les diagnostics concernant Ismael Saibari et Serge Gnabry

Bundesliga
Bayern Munich
S. Gnabry
I. Saibari

Le Bayern Munich devra se passer d’Ismael Saibari et de Serge Gnabry pour le moment. Le club munichois l’a annoncé dimanche à la mi-journée.

L'offre Ultime
MyCanal

myCANAL

✅ Le bouquet complet "Canal+ Sport" inclut nativement toutes les chaînes beIN SPORTS, ce qui vous permet de regarder 100 % de la Bundesliga sans jamais quitter la fluidité de l'interface myCANAL.

✅ En plus du championnat allemand, cet abonnement est le plus exhaustif du marché français, regroupant la Ligue des Champions, la Premier League, la Formule 1 et le Top 14 de rugby au même endroit.

✅ L'application myCANAL est largement reconnue comme la meilleure du marché, offrant une qualité d'image exceptionnelle (4K sur les grands événements) et la fonctionnalité "Mode Expert" pour suivre les statistiques en temps réel.

Prix mensuel à partir de29,99 €
Flexibilité Digitale
beIN Sports CONNECT logo

beIN Sports CONNECT

✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund.

✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs.

✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale.

Prix mensuel à partir de15,00 € par mois

Les deux joueurs offensifs se sont blessés samedi lors du match nul 2-2 face au Borussia Dortmund, dans le choc au sommet de Bundesliga, dès la première période et ont tous deux dû être remplacés. « Les deux blessures sont assez sérieuses », a estimé le directeur sportif Max Eberl juste après le coup de sifflet final. Des examens approfondis ont confirmé ces craintes.

Saibari s’est rompu le ligament de la syndesmose de la cheville droite lors d’un duel avec le gardien du BVB Gregor Kobel. Le Marocain de 25 ans a déjà été opéré avec succès. Une telle blessure entraîne généralement une absence de deux à trois mois. Gnabry a subi une blessure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche et devrait vraisemblablement revenir plus vite.

Le Bayern Munich ne donne aucune précision sur Michael Olise

Le Bayern Munich n’a en revanche donné aucune précision sur Michael Olise. Le Français de 24 ans a lui aussi été remplacé contre le BVB après avoir été touché. Il se serait plaint de douleurs au genou. Sa disponibilité pour le duel de Ligue des champions face à l’Atlético Madrid mardi reste donc incertaine.

Outre Saibari et Gnabry, Luis Diaz et Jamal Musiala seront assurément absents. Diaz devrait revenir fin novembre après sa déchirure d’un faisceau musculaire. Musiala pourrait, lui, faire son retour dès samedi prochain contre le FSV Mayence 05 après sa déchirure de fibres musculaires. Les seuls joueurs offensifs dont la disponibilité est certaine pour le duel face à l’Atlético sont donc Harry Kane et Lennart Karl.

Prochains matchs
ATM

ATM

Ligue des Champions

03 nov. 2026

FCB

FCB

Le gardien titulaire Manuel Neuer pourrait en revanche être de nouveau disponible mardi. Son remplaçant Jonas Urbig a lui aussi été touché contre Dortmund : lors d’un duel avec Carney Chukwuemeka, il a reçu le genou de ce dernier au visage.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google