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La lutte pour l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 est entrée dans une nouvelle phase, après que le quotidien espagnol « Marca » a mis en lumière une série de dossiers controversés qu'il affirme liés au Maroc, au moment où ce dernier cherche à ravir la finale à l'Espagne en s'appuyant sur le projet de construction de l'un des plus grands stades du monde, près de Casablanca.

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Selon le quotidien espagnol, les ambitions du Maroc d'accueillir la finale soulèvent des interrogations quant à « la contradiction entre l'ampleur du gigantesque projet sportif et les défis auxquels est confronté le football local », évoquant l'existence de crises liées « aux soupçons de corruption arbitrale et à la violence dans les stades », des dossiers qui pourraient se transformer en moyens de pression dans la bataille politique et sportive qui se joue dans les couloirs de la Fédération internationale de football (FIFA).

Le bras de fer ne se résume pas à un simple choix entre deux ou trois stades : il s'étend à des calculs électoraux et à des enjeux d'influence au sein de l'instance internationale, notamment avec les manœuvres de l'Union des associations européennes de football (UEFA) pour s'opposer au président de la FIFA, Gianni Infantino, sur fond de craintes espagnoles de voir le Maroc prendre l'avantage dans le choix du lieu du match le plus important du tournoi.

Crises de l'arbitrage et violence : des dossiers qui soulèvent des interrogations

Marca a rangé la situation du football marocain parmi les éléments méritant un examen approfondi, en particulier les soupçons de corruption arbitrale ainsi que la répétition des violences dans les stades, estimant que la construction d'un projet sportif de l'envergure du stade Hassan-II ne peut être dissociée de la nécessité de régler les problèmes auxquels est confronté le championnat local.

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Ces remarques prennent de l'importance à la lumière de précédents rapports d'organisations de défense des droits humains : en juin 2024, Amnesty International a publié un rapport consacré aux risques liés à l'organisation de la Coupe du monde 2030 au Maroc, en Espagne et au Portugal, qui abordait les violences entre supporters marocains ainsi que les affrontements et les arrestations massives ayant accompagné certaines rencontres.

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Le rapport faisait état de violences enregistrées en 2023 et 2024, et relevait la création par le gouvernement marocain, en février 2024, de comités locaux de lutte contre la violence dans les enceintes sportives.

Les inquiétudes exprimées par l'organisation ne se limitaient pas au comportement des supporters, mais s'étendaient à la manière dont les forces de sécurité gèrent les rassemblements, avec une mise en garde contre les risques d'usage excessif de la force et de traitement illégal de certains incidents.

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Toutefois, ces rapports portent sur des risques en matière de droits humains et de sécurité qui doivent être traités, et ne constituent pas en soi la preuve de faits de corruption arbitrale ni d'accusations pénales visant des responsables marocains.

Stade Hassan-II : un projet colossal qui cache une ambition plus grande

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De son côté, le Maroc ne cache pas sa volonté d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 et mise essentiellement sur le projet du stade Hassan-II, en construction près de Casablanca, appelé à devenir l'un des plus grands stades du monde.

La capacité visée est de 115 000 spectateurs, selon les dernières informations rapportées par l'agence Reuters en mai 2026, tandis que les autorités marocaines cherchent à achever le projet d'ici fin 2027, ce qui lui permettrait d'entrer dans la course pour accueillir la finale.

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Le coût du stade et des infrastructures associées dépasse le milliard de dollars, avec des projets d'autoroutes et d'une gare ferroviaire pour relier le complexe sportif à Casablanca et à Rabat.

Le projet constitue un atout majeur du dossier marocain, d'autant que sa capacité dépasse celles du Santiago Bernabéu et du Camp Nou, les deux stades proposés par l'Espagne pour accueillir la finale.

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Pour autant, la démesure du stade ne garantit pas au Maroc l'obtention de la finale, la FIFA n'ayant pas encore pris de décision officielle sur le stade hôte.

Diallo et Raskin, deux cartes dans la main de l'Espagne face à Infantino

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Selon Marca, l'Espagne mise sur des évolutions politiques et sportives susceptibles de l'aider à remporter la bataille, en soutenant Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, choisi par l'UEFA pour affronter Infantino lors de l'élection à la présidence de la FIFA.

Aleksander Čeferin, président de l'UEFA, tente de tirer parti de la colère européenne envers la gestion d'Infantino, notamment après la polémique suscitée par le projet « FIFA Forward Enterprise », qui visait à faire entrer des investisseurs privés dans les droits commerciaux de certaines compétitions de la FIFA, avant que l'instance internationale ne fasse marche arrière face à de vives oppositions.

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Le journal évoque également un rôle possible de Jamie Raskin, homme politique démocrate américain, qui pourrait mener des initiatives de contrôle et des démarches juridiques accentuant la pression sur Infantino en raison de la nature de sa relation avec le président américain Donald Trump.

L'Espagne estime qu'un affaiblissement de la position du président de la FIFA pourrait ouvrir la voie à une redistribution des rapports de force au sein de l'instance internationale, au profit de ses chances d'obtenir la finale.

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L'Espagne hausse le ton face au Maroc

Dans ce contexte, Rafael Louzán, président de la Fédération espagnole de football, a tenu des propos tranchés sur l'identité de l'hôte de la finale, affirmant que le match ne peut se jouer qu'en Espagne et qu'il se disputera bel et bien sur le sol espagnol.

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Louzán a indiqué que trois stades sont candidats pour accueillir la finale, à savoir le Santiago Bernabéu, le Spotify Camp Nou et le stade Hassan-II de Casablanca, tout en insistant sur le fait que le tournoi appartient au continent européen et que la finale doit donc avoir lieu en Espagne.

La bataille semble ouverte à toutes les hypothèses, d'autant que le Maroc dispose d'un projet exceptionnel sur le plan de la construction, tandis que l'Espagne s'appuie sur son histoire sportive et son expérience en matière d'organisation, ainsi que sur son poids au sein de l'UEFA.