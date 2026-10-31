Donyell Malen marque à nouveau pour l’AS Roma, qui s’impose largement à l’extérieur

L’AS Roma a signé samedi sa septième victoire de la saison en Serie A. Les Giallorossi ont totalement dominé l’Udinese, battu 2-5 à domicile. Donyell Malen a inscrit un but pour la Roma, troisième derrière les leaders, l’Inter et la Lazio.

Ces Néerlandais étaient titulaires au Stadio Friuli : Jurgen Ekkelenkamp pour l’Udinese, et Malen et Marten de Roon pour la Roma. Devyne Rensch est entré à dix minutes de la fin à la place de l’international brésilien Wesley França.

Le premier but est arrivé après moins de dix minutes à Udine. Wesley a adressé un centre précis à Bryan Cristante, dont la tête a eu raison du gardien Maduka Okoye, ancien joueur du Sparta : 0-1.

Après une demi-heure de jeu, Malen aurait sans aucun doute dû marquer. L’international néerlandais a vu Okoye repousser sa première tentative, avant d’envoyer le ballon sur le poteau sur le rebond, à sa propre surprise.

Peu après, la Roma a fini par trouver la faille. Cristante est entré librement dans la surface et a aperçu un espace au second poteau, où Rodrigo Mora a surgi pour pousser très facilement le ballon au fond des filets. Quelques minutes plus tard, Malen a lui aussi marqué. Servi par Matías Soulé, le buteur a pris Okoye à contre-pied : 0-3.

La soirée est devenue encore plus belle pour la Roma, qui a même porté le score à 0-4 à la 37e minute. Soulé a fait étalage de sa qualité de frappe avec un corner parfaitement ajusté sur la tête d’Evan Ndicka, qui a battu Okoye d’une tête haute : 0-4.

Après la pause, la Roma n’avait plus guère l’intention de dépenser son énergie, et cela lui a coûté le but du 1-4, inscrit par Nicolò Zaniolo peu après la reprise. L’ancien joueur de la Roma, qui avait tenu à plusieurs reprises des propos négatifs sur le club après son départ, a choisi de ne pas célébrer : 1-4.

Contre toute attente, l’Udinese est également revenu à 2-4. Hassane Kamara a envoyé le ballon à l’aveugle vers l’avant, mettant ainsi Matteo Palma seul face au gardien Pierluigi Gollini, impuissant sur la volée du défenseur. Le dernier mot est revenu à Daniele Ghilardi, lui aussi défenseur, auteur d’une belle frappe victorieuse. C’était en outre son premier but pour le club : 2-5.