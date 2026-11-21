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Donyell Malen a de nouveau montré toute sa classe avec l’AS Rome samedi soir. L’attaquant néerlandais a ouvert le score de façon somptueuse sur le terrain de Parme et compte désormais neuf buts en onze matches de championnat cette saison.

Après la trêve internationale, l’entraîneur Gian Piero Gasperini a immédiatement fait de nouveau appel à Malen. L’international néerlandais a été aligné à la pointe de l’attaque, avec Paulo Dybala et Mora juste derrière lui.

Après un peu plus de dix minutes de jeu, Malen a déjà eu l’occasion de se montrer dangereux. L’attaquant s’est élancé vers le but de Parme, mais deux défenseurs de l’équipe à domicile l’ont rattrapé.

L’AS Rome n’a toutefois pas dominé la première période. Parme a eu plusieurs occasions d’ouvrir le score, mais le gardien Mile Svilar, notamment, a évité aux visiteurs de se retrouver menés.

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À la 39e minute, c’est de l’autre côté du terrain que le but est arrivé. Dans une surface de réparation encombrée, Malen a reçu un centre de Lulli, qui portait le numéro 77 et évoluait sur le flanc droit.

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Le Néerlandais a magnifiquement contrôlé le ballon en l’air du pied droit. Malen a ensuite gardé toute sa lucidité avant de conclure avec un sang-froid implacable, ne laissant aucune chance au gardien Giovanni Daffara : 0-1.

Avec ce but splendide, Malen poursuit de la plus belle des manières sa saison impressionnante en Serie A. Il lui a suffi de onze matches de championnat pour inscrire neuf buts.

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Malen avait également trouvé le chemin des filets lors de la dernière trêve internationale. L’attaquant avait marqué pendant la nette victoire 7-0 de l’équipe des Pays-Bas contre la Grèce.