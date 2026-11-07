L’AS Roma a battu Sassuolo sans difficulté samedi soir. Au Stadio Olimpico, les Giallorossi se sont imposés 3-0 grâce à des buts de Mario Hermoso et Rodrigo Mora, entre lesquels Sebastian Walukiewicz a marqué contre son camp. Donyell Malen a délivré une passe décisive, mais a été impliqué sur tous les buts. La Roma occupe provisoirement la deuxième place, à un point du leader, la Lazio, qui se déplace dimanche à Naples.

La Roma, avec Malen dans le onze de départ, a pris l’avantage en première période grâce à Hermoso. Le défenseur central espagnol s’est avancé avec assurance vers la surface de réparation. Le ballon lui est revenu avec une certaine réussite après avoir touché Malen et un défenseur, avant qu’il ne marque d’une belle frappe.

Malen a également été impliqué sur le 2-0. L’international néerlandais a tenté une frappe qui ne semblait pas très dangereuse. Déviée par deux défenseurs de Sassuolo, elle a fini au fond des filets après avoir touché le malheureux Walukiewicz.

Après la pause, Sassuolo a continué à poser très peu de problèmes à la Roma et a fini par encaisser un troisième but qui semblait presque inévitable. Malen a trouvé Mora dans l’espace, et celui-ci n’a laissé aucune chance au gardien Arijanet Muric (ancien du NAC et de Willem II) : 3-0.

Le score n’a plus évolué ensuite. Malen a été remplacé par Santiago Castro à la 77e minute, tandis que Marten de Roon était entré en jeu dix minutes plus tôt à la place de Manu Koné. Devyne Rensch était absent en raison d’une blessure.