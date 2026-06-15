Donyell Malen a présenté pour la première fois sa collection privée de voitures. Lors d’une visite exclusive de son garage en compagnie de Jay Jay Boske de DAY1, l’international néerlandais passe en revue ses BMW classiques, ses Porsche, ses Ferrari et ses pièces de collection exceptionnelles.

Passionné dès son plus jeune âge, il raconte : « Tout a commencé avec BMW quand j’étais enfant ». L’attaquant de l’AS Roma explique avoir passé des heures sur YouTube et à observer les voitures depuis sa fenêtre.

L’une des voitures les plus chères à son cœur est la BMW 320is, modèle emblématique qu’il associe aux souvenirs de son père, également propriétaire d’une BMW.

L’attaquant ne se contente pas d’acheter n’importe quel véhicule sous prétexte qu’il le trouve beau : il passe des heures à rechercher de nouveaux modèles en ligne, notamment lors des déplacements pour les matchs à l’extérieur. « Mes coéquipiers se moquent toujours de moi en disant : “Tu es fou !” Pendant qu’ils regardent Netflix, moi je suis sur Autoscout, haha. »

Dans son garage figurent notamment une BMW 1M, une Golf GTI Clubsport S, une Toyota GR Yaris, une Porsche 911 GT3 Touring et une Ferrari 458 Spider. Cette dernière renferme une histoire à part : sa passion pour le cheval cabré est née le jour où, jeune joueur, il a arpenté Monaco au volant d’une Ferrari 812 aux côtés du regretté Mino Raiola.

Conscient de la valeur de son garage, l’attaquant prévoit déjà d’en faire profiter ses enfants, en guise de souvenir de sa carrière.

Passionné de musique, il a d’ailleurs équipé l’une de ses voitures d’un système audio puissant et avoue écouter de la house, même s’il a grandi avec 100% NL, René Froger et Ruth Jacott.

Boske plaisante même sur une éventuelle carrière de DJ après le football, mais Malen reste pour l’instant prudent : « J’aime bien ça », reconnaît-il, tout en se demandant à haute voix s’il aurait le courage de mixer devant un vrai public.

Au sujet du vestiaire de l’équipe nationale néerlandaise, Malen révèle que les joueurs disposent d’une playlist collective à laquelle chacun peut contribuer, mais il avoue choisir ses titres avec soin : « Tout le monde se dit alors : plus jamais de Gordon avant un match, ha ha ha. C’est le tout premier morceau que j’ai ajouté. »







